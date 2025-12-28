لاماسيا منبع برشلونة الذي لا ينضب وموهبة تهدد لامين يامال

28 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 10:00 (توقيت القدس)
شبان في مركز خوان كامبر، 9 أبريل 2011 (جاسبر جوينين/Getty)
شبان في مركز خوان كامبر، 9 إبريل 2011 (جاسبر جوينين/ Getty)
- أكاديمية "لاماسيا" في برشلونة تواصل تطوير نجوم المستقبل، حيث يقترب العديد من اللاعبين من الانضمام للفريق الأول، مثل درو الذي شارك ضد ريال سوسيداد.
- تقرير صحيفة آس يشيد بفرق الشباب تحت قيادة المدرب بيليتي، حيث يبرز اللاعب إبريما تونكارا، الذي يُقارن بنجم برشلونة لامين يامال، بفضل أدائه المميز.
- تونكارا، المولود في غامبيا ويحمل الجنسية الإسبانية، تألق مع منتخب بلاده تحت 17 عاماً، ويتميز بإمكانات بدنية وفنية هائلة، مما يجعله جوهرة ثمينة لبرشلونة.

يمكن لنادي برشلونة الإسباني الاعتماد بثقة على "لاماسيا"، أكاديمية الشباب التابعة له، التي لم تتوقف عن التطور طوال السنوات الأخيرة، لتهدي الفريق نجوماً للمستقبل. فعلى ملاعب التدريب في مدينة خوان غامبر الرياضية، يتطور العديد من اللاعبين بالفعل، ويقتربون بالفعل من الانضمام إلى الفريق الأول. وقد فعلها البعض بالفعل، مثل أبناء العم غيي وتوني فرنانديز، أو درو الذي خاض مباراته الأولى ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

وأشاد تقرير نشرته صحيفة آس الإسبانية، أمس السبت، بعمل الأكاديمية، فضمن فرق الشباب بقيادة المدرب بيليتي، يبرز العديد من اللاعبين الذين قدموا بداية موسم ممتازة، ويصنعون لأنفسهم أسماءً لامعة، ومن بينهم إبريما تونكارا، حتى إن البعض يجرؤ على مقارنته بنجم برشلونة الأول، لامين يامال. وهو أمر مهم بالفعل بالنسبة إلى لاعب ما زال في الأكاديمية وينتظر بداية الظهور مع الفريق الأول، مثل برشلونة بما يملكه من نجوم وتاريخ كبير.

 وهذا اللاعب، المولود في غامبيا، ولكنه يحمل الجنسية الإسبانية، جوهرة ثمينة يصقلها برشلونة بعناية فائقة. خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، تألق مع منتخب بلاده تحت 17 عاماً، مسجلاً هدفين ومقدماً تمريرة حاسمة في مباراتين. ويتميز تونكارا أيضاً بإمكاناته البدنية الهائلة، وبفضل العمل الممتاز لمدربيه، فقد تحسن فهمه للعبة بشكل ملحوظ. كذلك فإنه يلعب بقدمه اليسرى، ويتمتع بتحكم ممتاز في الكرة وتسديدات قوية، إضافة إلى أنه يمكنه اللعب جناحاً أو لاعب وسط، وقد شارك بالفعل في أول مباراة له في دوري الشباب.

