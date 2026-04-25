موهبة منتخب المغرب هدفٌ للأندية الكبيرة في ميركاتو الصيف

سيكون الموهبة المغربية، عثمان معما (20 سنة)، هدفاً قوياً في ميركاتو صيف 2026، وذلك في ظل موقفه القوي حالياً وإمكانية مغادرته لفريق واتفورد الإنكليزي مع نهاية الموسم الحالي 2025-2026، خصوصاً بعد المستوى القوي الذي يُقدمه على أرض الملعب.

وغادر الجناح المغربي الموهوب، عثمان معما (20 سنة)، فريق مونبلييه الفرنسي الصيف الماضي بعدما لم يحصل على دقائق لعب كثيرة في بطولة الدوري الفرنسي، لينتقل إلى نادي واتفورد الإنكليزي على سبيل الإعارة حتّى عام 2029، ورغم البداية المتواضعة مع النادي الإنكليزي، أصبح من ركائز الفريق مباشرةً بعد مشاركته في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة التي أقيمت في تشيلي في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2025.

ووفقاً لموقع "فوت ميركاتو"، السبت، فرض معما نفسه بقوة مع نادي واتفورد وبات من المواهب المطلوبة لدى أندية أوروبية عدّة في الميركاتو، فسجل أربعة أهداف وصنع هدفاً آخر في 23 مباراة لعبها في إنكلترا، مع تقديمه مستوى مُميزاً، وكان له تأثير كبير على نتائج فريق واتفورد، خصوصاً قدرته على التفوق في الثنائيات وامتلاكه السرعة المطلوبة لخلق التحوّلات الهجومية المؤثرة.

وبحسب المعلومات التي نشرها الموقع الفرنسي، فإنّ نادي واتفورد الإنكليزي سيسمح للاعب عثمان معما بالمغادرة في نهاية موسم 2025-2026، وقيمته السوقية حالياً هي 15 مليون يورو، وهو السعر الذي جذب عدة أندية فرنسية وكذلك أندية كبيرة في البريمييرليغ، ما يرفع من إمكانية انتقاله إلى نادٍ أوروبي كبير في الدوريات الخمس الكبرى مع بداية موسم 2026-2027.

ومن الممكن أن ترتفع حظوظ معما في التوقيع مع نادٍ أوروبي كبير بعد نهاية بطولة كأس العالم 2026، إذ من الممكن أن يستدعيه المدرب الجديد محمد وهبي، الذي كان السبب في مشاركته لأول مرة مع منتخب المغرب تحت 20 سنة، عندما كان وهبي مدرباً قبل استلامه مهمة قيادة منتخب الرجال، وأيضاً حصول معما على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة.