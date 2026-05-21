- محمد جمهور، لاعب منتخب فلسطين للناشئين، يبدأ تدريباته مع الفريق الأول لنادي إنتر ميامي، مما يعكس تقدمه في النادي بعد تدرجه عبر المراحل المختلفة وصولاً إلى الفريق الرديف. - جمهور يتدرب بجانب نجوم مثل ليونيل ميسي وسرخيو بوسكيتس، بعد تصعيده إلى الفريق الرديف ضمن قائمة تضم 37 لاعباً استعداداً لموسم 2026 في دوري "MLS NEXT Pro". - يعبر جمهور عن فخره بتمثيل منتخب فلسطين تحت 17 عاماً، ويطمح للعب مع المنتخب الأول في كأس آسيا 2027، والتطور كلاعب محترف في إنتر ميامي.

استهلّ لاعب منتخب فلسطين للناشئين محمد جمهور (16 عاماً)، رحلة المشاركة في تدريبات الفريق الأول لنادي إنتر ميامي، في خطوة وصفها الاتحاد الفلسطيني للعبة بأنها "تعكس تقدمه داخل منظومة النادي الأميركي، بعد تدرّجه عبر المراحل المختلفة وصولاً إلى الفريق الرديف".

وحصل صاحب الـ16 عاماً على فرصة التدرّب إلى جانب العديد من نجوم الفريق الأول، وعلى رأسهم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج بلقب كأس العالم 2022، والذي دافع عن ألوان برشلونة وباريس سان جيرمان سابقاً، إلى جانب عدة أسماء أخرى مثل سرخيو بوسكيتس، والأوروغوياني لويس سواريز وآخرين.

وكان نادي إنتر ميامي قد أعلن في مارس الماضي عن تصعيد محمد جمهور إلى صفوف الفريق الرديف، ضمن القائمة الأولية التي ضمت 37 لاعباً استعداداً لموسم 2026 في دوري "MLS NEXT Pro"، وذلك في إطار اعتماد النادي على لاعبي الأكاديمية ومنحهم فرصاً تدريجية للتطور والاندماج في بيئة الاحتراف، حيث ضمت القائمة حينها 18 لاعباً من أكاديمية النادي بعقود هواة، من بينهم جمهور، إلى جانب عدد كبير من اللاعبين الذين تخرجوا من منظومة الأكاديمية، في تأكيد على سياسة النادي في تطوير المواهب الشابة.

وقال جمهور في حديثه عن بداياته بحسب ما ذكر الاتحاد الفلسطيني للعبة اليوم الخميس: "بدأت باللعب في الأكاديمية، وكنت أعمل كثيراً على نفسي أيضاً خارج التدريبات، ومع الوقت واصلت التطور خطوة خطوة"، وعن تجربته مع الفريق الأول، أوضح اللاعب: "كنت مصدوماً جداً وفي الوقت نفسه ممتناً وسعيداً جداً بهذه الفرصة"، وأشار جمهور إلى الفارق في نسق التدريب بين الفئات المختلفة داخل النادي، قائلاً: "التدريب مع الفريق الأول أسرع بكثير وأكثر تقدماً من الناحية الفنية والتكتيكية".

كرة عالمية ميسي يبدع ويقود إنتر ميامي إلى الفوز الأول في ملعبه الجديد

وعلى الصعيد الدولي، يواصل اللاعب الفلسطيني تمثيل منتخب فلسطين تحت 17 عاماً، معبراً عن فخره بهذه الخطوة، حيث قال: "هذا يعني لي الكثير، أنا فخور بتمثيل بلدي، أتمنى أن أواصل التطور بشكل يسمح لي باللعب مع المنتخب الفلسطيني الأول في كأس آسيا القادمة 2027"، كما يطمح جمهور إلى مواصلة التطور داخل النادي الأميركي من أجل الوصول إلى الظهور الأول مع الفريق الأول كلاعب محترف، إلى جانب تمثيل المنتخب الفلسطيني الأول مستقبلاً.