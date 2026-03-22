موهبة ريال مدريد يرفض "أسود الأطلس" ويتمسك بحُلم اللعب مع "لاروخا"

رفض قائد خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني، تياغو بيتارش (18 عاماً)، تمثيل منتخب المغرب، بعدما فضل المُضي قدماً نحو تحقيق حُلمه، وهو اللعب بقميص "لاروخا"، طمعاً في حجز مكان ضمن تشكيلة إسبانيا، التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقررة الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وبرز تياغو بيتارش خلال فترة قصيرة، كأحد عناصر كتيبة المدرب ألفارو أربيلوا مع ريال مدريد في البطولات المحلية والقارية، الأمر الذي جعل الاتحاد المغربي لكرة القدم، يتحرك لمحاولة إقناعه بتمثيل منتخب "أسود الأطلس"، غير أن اللاعب حسم موقفه النهائي باللعب لمنتخب إسبانيا، وفق ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، الأحد.

وتنبه الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى تحركات نظيره المغربي في الأيام الماضية، وهو ما دفع مدرب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، ليخرج بشكل علني، ويصرح أمام وسائل الإعلام: "تياغو بيتارش يريد اللعب معنا، والجميع يعلم مدى التزامه، الذي سيظهره خلال الفترة القادمة، لأنه أظهر ما يتمتع به من مهارة فنية مع ريال مدريد، وهو يريد تحقيق حُلمه، والمشاركة في مونديال 2026".

من جهته، حسم مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، ألفارو أربيلوا، مستقبل تياغو بيتارش في التشكيلة الأساسية، بعدما عاد النجم الإنكليزي، جود بيلنغهام، مرة أخرى إلى التدريبات، عقب غيابه الطويل عن الملاعب، بسبب الإصابة التي تعرض لها. وقال أربيلوا: "عودة بيلنغهام خبر ممتاز، لكن هناك الكثير من المواجهات التي تنتظرنا، وبإمكان اللاعبين أن يلعبا معاً، تياغو لن يتوقف عن اللعب معنا".

وأكدت صحيفة آس الإسبانية، في تقريرها أن تياغو بيتارش يعلم جيداً أن الفرصة أمامه أصبحت مواتية، من أجل أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية، التي ستلعب مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم 2026، بعدما تلقى رسالة مباشرة من الجهاز الفني لـ"لاروخا"، ما يعني أن الاستمرار في خوض المواجهات يعني زيادة حظوظه، التي ستحقق أحلامه الكبيرة، وبخاصة أن صاحب الـ18 عاماً استطاع فرض نفسه بقوة على كتيبة المدرب ألفارو أربيلوا.

يُذكر أن تياغو بيتارش ولد في إسبانيا يوم الثالث من شهر أغسطس/آب عام 2007، وهو من أصل مغربي من خلال جده، ما يجعله مؤهلاً لارتداء قميص "أسود الأطلس"، لكنه يريد مواصلة رحلته مع إسبانيا، بعدما لعب مع فريق تحت الـ20 عاماً في بطولة كأس العالم 2025، وبات نظره متجهاً صوب مونديال 2026، الذي سيقام في الصيف القادم.