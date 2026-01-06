- موهبة بايرن الصاعدة، لينارت كارل، تثير الجدل بتصريحاته حول رغبته في اللعب لريال مدريد، رغم تألقه الحالي مع بايرن ميونيخ، حيث يثبت نفسه كلاعب أساسي بفضل نضجه التكتيكي وقدرته على اللعب بفعالية في مختلف المراكز. - كارل يحقق إنجازات لافتة في دوري أبطال أوروبا، حيث أصبح أصغر لاعب يسجل في ثلاث مباريات متتالية، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها من الجهاز الفني، ويعزز مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا. - تصريحات كارل تفتح الباب أمام تكهنات حول مستقبله، خاصة مع اهتمام ريال مدريد المعروف باستقطاب المواهب الشابة، مما يضع بايرن أمام تحدي الحفاظ على نجومه الواعدين في مواجهة إغراءات الأندية الكبرى.

أشعلت موهبة بايرن الصاعدة الجدل في الأوساط الكروية الأوروبية بعدما خرج، لينارت كارل (17 عاماً)، بتصريح علني يؤكد فيه أن ريال مدريد نادي أحلامه، في وقت يعيش فيه اللاعب الشاب أفضل فتراته مع العملاق البافاري. وبدا التصريح عابراً في ظاهره، لكنه حمل دلالات ثقيلة في سوق المواهب ومستقبل أحد أبرز نجوم الجيل الجديد في ألمانيا.

ويفرض كارل نفسه بقوة داخل تشكيلة بايرن ميونيخ منذ انطلاق موسم 2026/2025، إذ استفاد من الغياب الطويل لجمال موسيالا بسبب الإصابة. ويثبت الموهبة أنه ليس مجرد حل مؤقت، بل مشروع نجم متكامل، بفضل نضجه التكتيكي وقدرته على اللعب في العمق وعلى الأطراف بنفس الجودة والفاعلية. وخطف كارل الأضواء أوروبياً بعدما دوّن اسمه في سجلات دوري أبطال أوروبا، ليصبح أصغر لاعب يسجل في ثلاث مباريات متتالية في المسابقة القارية قبل بلوغه سن الـ18 عاماً. ويعكس هذا الإنجاز حجم الثقة التي يحظى بها من الجهاز الفني، كما يؤكد امتلاكه شخصية تنافسية نادرة في هذا العمر.

وعزز اللاعب أرقامه بأداء ثابت، إذ شارك في 20 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها ستة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، أرقام تضعه في مصاف أبرز المواهب الصاعدة في القارة. ويترجم هذا التألق إلى قيمة سوقية بلغت نحو 60 مليون يورو، مع عقد يمتد حتى صيف 2028، ما يمنح بايرن هامشاً واسعاً للمناورة.

وفاجئ كارل المتابعين عندما أعلن في تصريح نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الأحد، خلال زيارة لنادٍ من روابط مشجعي بايرن ميونيخ، موقفه بصراحة لافتة، إذ قال: "بايرن نادٍ كبير جداً، واللعب هنا حلم بالنسبة لي، لكن يوماً ما أريد بالتأكيد التوقيع لريال مدريد. إنه نادي أحلامي، لكن دعونا نحتفظ بهذا الأمر بيننا"، وأضاف موضحاً علاقته الحالية بالنادي البافاري "بالطبع بايرن شيء مميز للغاية، وأنا أستمتع كثيراً داخل النادي"، وهو تصريح جمع بين الطموح الشخصي ومحاولة الحفاظ على التوازن مع واقعه المهني.

ويفتح هذا التصريح الباب أمام تكهنات مبكرة حول مستقبل اللاعب، خاصة في ظل سياسة ريال مدريد المعروفة باستقطاب المواهب الشابة قبل وصولها إلى ذروة قيمتها. ويبدو أن النادي الملكي بات حاضراً ذهنياً في مسار كارل، حتى إن ظل الانتقال مجرد فكرة مؤجلة. ويطرح المشهد تساؤلات حقيقية حول قدرة بايرن على الاحتفاظ بجواهره الصاعدة أمام إغراءات مدريد، ويضع إدارة النادي الألماني أمام اختبار مبكر لحماية أحد أعمدة مشروعه المستقبلي، في وقت تؤكد فيه موهبة بايرن الصاعدة أن الحلم المدريدي لا يزال أقوى من الصمت.