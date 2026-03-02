موهبة أميركية يذكّر فيدرر بوعد عمره 8 سنوات

- إيزيان أحمد، الموهبة الأميركية البالغة من العمر 15 عاماً، أصبح لاعباً محترفاً في التنس وسيشارك في بطولة إنديان ويلز، بعد أن خاض التصفيات المؤهلة للمسابقة الدولية. - في عام 2017، طرح إيزيان سؤالاً على روجر فيدرر خلال مؤتمر صحافي، طالباً منه الاستمرار في مسيرته الاحترافية ليتمكن من مواجهته يوماً ما، وهو ما وعده به فيدرر. - رغم أن المواجهة بينهما لم تحدث، إلا أن ذكرى المؤتمر الصحافي لا تزال عالقة في ذهن إيزيان، الذي يعتبر فيدرر لاعبه المفضل منذ الصغر.

تلقى أسطورة التنس السويسري روجر فيدرر (44 عاماً) خبراً سعيداً للغاية، بعدما علم أن الموهبة الأميركية إيزيان أحمد (15 عاماً) أصبح لاعباً مُحترفاً في كرة المضرب، وسيخوض منافسات بطولة إنديان ويلز، رغم أن الشاب عاد إلى القضية التي انتشرت في وسائل الإعلام قبل نحو ثمانية أعوام.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الاثنين، أن إيزيان أحمد عندما كان يبلغ من العمر سبع سنوات، قام بطرح سؤال على روجر فيدرر خلال المؤتمر الصحافي في بطولة أميركا المفتوحة عام 2017، وطلب منه الاستمرار في مسيرته الاحترافية، لأن الطفل الصغيرة حينها كان يُريد أن يصبح لاعباً في كرة المضرب حتى يواجه الأسطورة السويسرية.

وأوضحت أن روجر فيدرر وعد الطفل الأميركي الصغير بأنه سيعود إلى ملاعب التنس من أجل خوض مواجهة ضده، لكن النجم السويسري لم يكن يعلم نهائياً أن إيزيان أحمد بعد حوالي ثماني سنوات ونصف سنة سيشارك في بطولة إنديان ويلز بعدما خاض التصفيات المؤهلة للمسابقة الدولية، حيث قال في تصريحاته لوسائل الإعلام الأميركية: "سأبذل قصارى جهدي لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرصة. من الرائع حقاً أن أكون في هذا العمر الصغير وأن أخوض هذه التجربة، وأن أرى كل هؤلاء المحترفين وألعب معهم أيضاً".

ورغم أن إيزيان أحمد لن يلعب ضد فيدرر، إلا أن ذكرى المؤتمر الصحافي الذي عُقد عام 2017 لا تزال عالقة في ذهنه، وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل انطلاق البطولة، مُضيفاً: "لقد كان فيدرر لاعبي المفضل منذ صغري، لذلك فكرت ملياً في ما أريد أن أسأله، ولم أرد أن أطرح سؤالاً مملاً، أو سؤالاً ربما أجاب عنه كثيراً، لذا حاولت أن أطرح سؤالاً غير تقليدي بعض الشيء. لذا خطرت لي هذه النكتة الطريفة. لم تكن مضحكة حقاً، لكنها كانت مضحكة نوعاً ما بالنسبة لطفل في السابعة من عمره".

وختم الموهبة الأميركية إيزيان أحمد حديثه: "ثم كان سؤالي الثاني هو ما إذا كان سيبقى بعد ثماني أو تسع سنوات حتى أصبح محترفاً. فقال: 'سأفكر في الأمر'. ثم همست لي أمي، التي كانت بجانبي، وقالت لي: 'اسأله إن كان وعداً قاطعاً، لكن هذه اللحظة لم تكتمل. لذا أعتقد أنني مدين لأمي بالفضل في تلك اللحظة.