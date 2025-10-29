مونديال 2034: ملعب معلق في السماء بالسعودية يُشعل مواقع التواصل

- تتجه السعودية لاستضافة مونديال 2034 بمشاريع طموحة، منها ملعب سكاي ستاديوم في نيوم بارتفاع 350 متراً، يعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويتسع لـ 46 ألف متفرج، ومن المقرر اكتماله بحلول 2032. - أثارت التصاميم الرقمية للملعب السماوي ضجة على مواقع التواصل، حيث أظهرت الملعب معلقاً في السماء، مما يعكس الرغبة في تقديم تجربة رياضية فريدة، ويتضمن المشروع بناء 15 ملعباً جديداً. - رغم تقليص طول مشروع ذا لاين، تواصل السعودية رؤيتها لبناء ملعب سماوي، مع إطلاق موقع رسمي للمشروع، وتصميم استاد الملك سلمان بسعة 92 ألف متفرج، مما يعكس التزامها بتقديم بطولة عالمية استثنائية.

يتجه مونديال 2034 في السعودية ليكون أكثر حداثة، إذ تؤكد بعض التفاصيل التي بدأت تتسرب من المشاريع الجارية هذا التوجه الطموح، فقد أُعلن في الأيام الأخيرة أن مشروع نيوم، المدينة المستقبلية الجديدة التي تضمّ منطقة ذا لاين، قد يشمل ملعباً مقاماً في أعلى ناطحة سحاب، وتحديداً على ارتفاع 350 متراً عن سطح الأرض، في خطوة غير مسبوقة تجمع بين الهندسة المعمارية المتقدمة والرؤية المستقبلية التي تراهن عليها السعودية لتقديم بطولة عالمية استثنائية.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جرى تصميمه بتقنية الذكاء الاصطناعي، يُظهر ملامح الملعب بطريقة مثيرة، فيما أشار عدد من المستخدمين إلى أن المقطع على الأرجح غير حقيقي، ولا يعكس مشاهد واقعية من الحدث. من جهتها، ذكرت فيه صحيفة آس الإسبانية، الثلاثاء، أن الملعب السماوي سيحمل اسم سكاي ستاديوم، وسيعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بطاقة استيعابية تصل إلى 46 ألف متفرج، ومن المقرر أن يحتضن العديد من مباريات مونديال 2034 في السعودية، على أن يبدأ بناؤه عام 2027 ويُستكمل بحلول 2032، ليكون جاهزاً في الموعد المحدد لاستضافة المملكة للنسخة التاريخية من المونديال، الذي يشهد مشاركة 48 منتخباً في بطولة واحدة.

وأضافت الصحيفة أن مشروع مونديال 2034 يتضمن أيضاً خطة طموحة لبناء 15 ملعباً جديداً، فيما يشمل المشروع الآخر ضمن نطاق مدينة نيوم إنشاء ملعب على قمة منحدر صخري يمكن الوصول إليه عبر سفن أو قطارات تصل مباشرة إلى المدينة المستقبلية، قبل أن يضاف إلى هذه الأفكار مشروع أكثر جرأة وإبهاراً هو ملعب فوق ناطحة سحاب، في مشهد يبدو وكأنه مقتبس من أفلام الخيال العلمي.

من جانبه، كشف موقع راديو آر إم سي سبورت الفرنسي، أن الصور الرقمية التي أُنتجت بالذكاء الاصطناعي أثارت ضجة عالمية على مواقع التواصل، بعد أن أظهرت تصميماً لملعب يبدو معلقاً في السماء وسط الأبراج العملاقة، وانتشر فيديو تصوري غير رسمي أدهش المتابعين، يُظهر الملعب فوق ناطحة سحاب ضخمة، وبينما لم تتغير المواصفات المعلنة من حيث الارتفاع أو السعة، فإن هذه النماذج الجديدة أبرزت الملعب فوق مبنى تقليدي بدلاً من دمجه في هيكل المدينة الخطية، ما أثار جدلاً حول مدى واقعية التصميم.

ومع أن الطموح الأصلي لمشروع ذا لاين تقلّص في الآونة الأخيرة ليصبح بطول أقل من ثلاثة كيلومترات، فإنّ السعودية لم تتخلّ عن رؤيتها لبناء ملعب سماوي على ارتفاع شاهق يكون جاهزاً لاحتضان مباريات مونديال 2034، وانتشرت محاكاة جديدة للمشروع على مواقع التواصل، ما جعل الكثير من اللقطات المنتشرة مجرد تصورات رقمية خيالية أكثر من كونها مخططات نهائية، لكنها عكست بوضوح الرغبة في تقديم تجربة رياضية لا مثيل لها.

واختتم المصدر بالإشارة إلى أن هذا التصور يختلف تماماً عن الصور الأصلية التي كُشف عنها نهاية عام 2024، إذ كان الملعب حينها مُدمجاً بالكامل داخل جدران مشروع ذا لاين، كما أُطلق موقع رسمي خاص بالمشروع ضمن خطة تطوير المدينة المستقبلية، وإلى جانبه، تضمّ خطة السعودية للملاعب المستقبلية تصميم استاد الملك سلمان الذي يُعد الأضخم بسعة 92 ألف متفرج، إلى جانب ملاعب أخرى مستوحاة من تكوينات الصخور والمنحدرات الطبيعية.