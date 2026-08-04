مونديال 2026 يُشعل غضب لاعبي دوري كرة القدم الأميركية

- طالب لاعبو دوري NFL باعتماد العشب الطبيعي في الملاعب بعد كأس العالم 2026، مؤكدين أن العشب الصناعي يزيد من الإصابات، بينما العشب الطبيعي يقللها، وفقاً لاتحاد اللاعبين NFLPA. - دافع ملاك الأندية عن العشب الصناعي لكونه أقل تكلفة وأسهل في الصيانة، وملائم للفعاليات غير الرياضية، مشيرين إلى قيود تصميمية للملاعب. - أقيمت كأس العالم 2026 على ملاعب عشبية طبيعية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفازت إسبانيا باللقب بعد تغلبها على الأرجنتين بهدف فيران توريس.

طالب عدد كبير من لاعبي دوري كرة القدم الأميركية للمحترفين (NFL) باعتماد لعب مبارياتهم على العشب الطبيعي بصورة دائمة، احتجاجاً على عودة ملاعب أميركا سريعاً لاستخدام أرضيات العشب الصناعي فور انتهاء كأس العالم 2026، وفقاً لما أوردته مجلة ليكيب الفرنسية، أمس الاثنين.

وأكد اللاعبون أن ما جرى خلال المونديال أثبت إمكانية تجهيز هذه الملاعب داخل الولايات المتحدة بأرضيات طبيعية، باعتبار أن ملاعب العشب الصناعي تزيد من حجم إصاباتهم خلال المباريات. وبحسب المجلة، فقد رأى اتحاد لاعبي دوري كرة القدم الأميركية (NFLPA) أن الملاعب ذات العشب الطبيعي تقلل مخاطر الإصابات مقارنة بالأرضيات الصناعية، مشدداً على أنه إذا كانت الملاعب قد خضعت للتعديل من أجل استضافة مباريات كأس العالم، فلا يوجد ما يمنع الإبقاء على هذا النوع من الأرضيات لخدمة لاعبي كرة القدم الأميركية طوال الموسم.

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ودافع ملّاك الأندية عن استمرار استخدام العشب الصناعي، معتبرين أن استخدام العشب الصناعي أسهل وأقل تكلفة من صيانة الملاعب الطبيعية، كما أنه أسهل للاستخدام للحفلات والفعاليات غير الرياضية، ومستندين كذلك إلى وجود بعض القيود المرتبطة بتصميم المنشآت وتجهيزاتها خصوصاً لمنافسات كرة القدم الأميركية.

وأقيمت بطولة كأس العالم 2026 بكاملها على ملاعب عشبية طبيعية، وذلك خلال النسخة الأخيرة التي جرت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وحققت خلالها إسبانيا اللقب للمرة الثانية في تاريخها، بعد فوزها على الأرجنتين في النهائي يوم 19 يوليو/ تموز الماضي، بهدفٍ من دون مقابل سجّله اللاعب فيران توريس في الشوط الثاني الإضافي.