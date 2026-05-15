مونديال 2026 يُبث في الصين.. اتفاق بين فيفا والتلفزيون الرسمي

حصل حوالي مليار مواطن صيني خبراً مُفرحاً قبل أقل من شهر على انطلاق مونديال 2026، الذي سيُقام في أميركا وكندا والمكسيك انطلاقاً من يوم 11 يونيو/حزيران المقبل، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق رسمي لبث مباريات بطولة كأس العالم 2026 في الصين عبر التلفزيون الرسمي الصيني.

وأجرت هيبة التلفزيون الرسمي الصيني مفاوضات شاقة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مدى أسابيع طويلة من أجل حسم مسألة بث مباريات مونديال 2026 في الصين بشكل رسمي، ليتوصل الطرفان إلى اتفاقية تفاهم مالية تمنح المشجعين الصينيين فرصة لمشاهدة مباريات كأس العالم خلال فترة إقامة البطولة بين 11 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز 2026.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التلفزيون الرسمي الصيني حقوق البث الحصرية لكأس العالم للرجال في الصين، والتي تنطلق بعد أقل من شهر، بالإضافة إلى نسخة مونديال 2030، وذلك وفقاً لما أعلنته إحدى وسائل الإعلام الحكومية الصينية الجمعة، في وقت لم تذكر الاتفاقية إن كان هناك مبلغ مالي دُفع من مجموعة البث لفيفا من أجل اتمام الاتفاق بشكل رسمي في النهاية.

كما أشار التلفزيون الرسمي الصيني إلى أن الاتفاقية الحصرية تشمل أيضاً بطولة كأس العالم للسيدات في عامي 2027 و2031، وحُلت المسألة نهائياً بين الصين وفيفا عندما سافر الأمين العام لفيفا ماتياس غرافستروم إلى العاصمة بكين، خصوصاً أن الجمهور الصيني كبير ويمكن أن يكون مؤثراً جداً في أرقام المتابعة الجماهيرية لمونديال أميركا وكندا والمكسيك.

ويضع هذا الاتفاق حداً للوضع الضبابي الذي كان سيحرم حوالي مليار مواطن صيني من متابعة مباريات بطولة كأس العالم 2026، أحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم، إذ وفقاً للاتفاقية مع فيفا، ستُنقل المباريات على الشبكة المجانية والمدفوعة في التلفزيون الرسمي، وكذلك عبر خدمات الإنترنت والأجهزة المحمولة التي يُديرها التلفزيون الرسمي الصيني.