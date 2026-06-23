مونديال 2026 ينطلق في الكونغو الديمقراطية: وصل لومومبا فيا

- لومومبا فيا، المشجع الأبرز لمنتخب الكونغو الديمقراطية، غاب عن مباراة التعادل مع البرتغال في كأس العالم 2026، لكنه حصل على إذن للسفر إلى المكسيك لدعم فريقه بعد عزل طبي بسبب تفشي إيبولا في بلاده. - يُعرف لومومبا فيا، واسمه الحقيقي ميشيل كوكا مبولادينغا، بتقليده لوضعية باتريس لومومبا، شهيد استقلال الكونغو، مما جعله رمزاً حياً للكرامة والمقاومة. - يرتدي ميشيل بدلة وربطة عنق بألوان علم الكونغو، ويبقى ثابتاً في المدرجات طوال المباراة، مما يجعله شخصية لا تُنسى في عالم كرة القدم.

افتقد منتخب الكونغو الديمقراطية في المواجهة التي تعادل فيها أمام البرتغال بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الأولى في بطولة كأس العالم 2026، لمشجعه الأبرز، وهو لومومبا فيا، الذي تحول لنجم لا يُمكن نسيانه في المدرجات، بعدما خطف الأنظار إليه وبقوة في كأس أمم أفريقيا الأخيرة بالمغرب.

وذكرت قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، الثلاثاء، أن لومومبا فيا وصل إلى المكسيك، بعدما حصل على إذن مباشرة، حتى يكون خلف منتخب الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس العالم 2026، بعدما خضع لعزل مباشر لمدة 21 يوماً، حتى يحصل على تصريح طبي، يسمح له بالسفر، بسبب تفشي وباء إيبولا في بلاده، والذي أصاب أكثر من ألف شخص، وأودى بحياة 254 شخصاً.

ويُعد لومومبا فيا أحد أبرز مُشجعي منتخب الكونغو الديمقراطية، واسمه الحقيقي ميشيل كوكا مبولادينغا، ويبلغ من العمر 50 عاماً، ونال شهرته العالمية، بعدما ظهر خلال المواجهات في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي أقيمت في المغرب، وهو يقوم بتقليد وضعية باتريس لومومبا، الذي يُعد شهيد استقلال بلاده، بعدما قامت إحدى الفرق البلجيكية بإعدامه رمياً بالرصاص، ثم قطع جسده، وأذيب في حمض لمنع تحويل قبره إلى مزار.

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وظلّ ميشيل مبولادينغا رمزاً حياً لأكثر من عقد من الزمان، أولاً مع نادي إيه إس فيتا ثم مع منتخب الكونغو الديمقراطية، إذ يرتدي بدلة وربطة عنق بألوان علم بلاده الأصفر والأزرق والأحمر، ويبقى ثابتاً في مقعده طوال التسعين دقيقة من المباراة، رافعاً ذراعه اليمنى، تكريماً لإرث لومومبا في الكرامة والمقاومة.