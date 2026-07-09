مونديال 2026 يكسر الأرقام القياسية وعقدة 1994 مستمرة

- حققت بطولة كأس العالم 2026 رقماً قياسياً في إجمالي الحضور الجماهيري، لكن متوسط الحضور لكل مباراة أقل من نسخة 1994 التي نظمتها الولايات المتحدة بمفردها، حيث يبلغ 65204 متفرجين. - بلغ إجمالي الحضور حتى الآن 6,259,589 متفرجاً بعد 96 مباراة من أصل 104، مقارنة بالرقم القياسي السابق في 1994 الذي بلغ 3,587,538 متفرجاً. - انتهت استضافة المكسيك وكندا للمباريات، وستُقام آخر ثماني مباريات في الولايات المتحدة، بما في ذلك النهائي في نيوجيرسي، وسط ترقب جماهيري كبير.

حققت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة هذا الصيف رقماً قياسياً في إجمالي الحضور الجماهيري، لكن متوسط الحضور في المباراة الواحدة سيبقى أقل من نظيره في نسخة 1994، التي نظمتها الولايات المتحدة الأميركية بمفردها. وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان رسمي، اليوم الخميس، أن متوسط ​​الحضور لكل مباراة في مونديال 2026 يبلغ 65204 متفرجين قبل انطلاق مباريات دور الثمانية. وحال بيع جميع تذاكر المباريات المتبقية، لن يصل معدل الحضور في هذه النسخة إلى الرقم القياسي 68991 متفرجاً في النسخة الأولى التي استضافتها الولايات المتحدة قبل 32 عاماً.

وأقيم مونديال 1994 بمشاركة 24 فريقاً تنافست في 52 مباراة، أي نصف عدد مباريات هذه النسخة التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث يبلغ إجمالي الحضور حالياً 6 ملايين و259 ألفاً و589 متفرجاً، بعد انتهاء 96 مباراة من أصل 104 مباريات، بينما كان الرقم القياسي السابق للبطولة حضور ثلاثة ملايين و587 ألفاً و538 متفرجاً في مونديال 1994.

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وأعلن (فيفا) أيضاً أن 404 آلاف و120 متفرجاً حضروا المباريات الخمس التي أُقيمت في ملعب أزتيكا بمدينة مكسيكو سيتي، الذي يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج، مؤكداً أن 99.7 بالمائة من المقاعد كانت مشغولة، رغم وجود مقاعد فارغة في بعض مواجهات بطولة كأس العالم الحالية.

ويذكر أن استضافة المكسيك وكندا لمواجهات بطولة كأس العالم 2026 قد انتهت رسمياً، بينما ستُقام آخر ثماني مباريات في الولايات المتحدة الأميركية، منها المباراة النهائية في 19 يوليو/ تموز الجاري في نيوجيرسي، وسط ترقب جماهيري للاستعدادات الضخمة للحفل الذي سينظمه (فيفا).