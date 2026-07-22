مونديال 2026 يغير مواعيد انطلاق الدوريات الأوروبية الكبرى

- بعد فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم 2026، بدأت الأندية الأوروبية التحضير للموسم الجديد، مما أدى إلى تعديلات في مواعيد انطلاق الدوريات وفترات الإعداد، حيث اختارت بعض الدوريات العودة مبكراً في أغسطس بينما فضّلت أخرى التأجيل. - مواعيد انطلاق الدوريات الأوروبية الكبرى تتفاوت، حيث يبدأ الدوري الهولندي في 7 أغسطس، بينما ينطلق الدوري الإسباني بين 14 و16 أغسطس، والدوري الألماني يؤجل إلى 28-30 أغسطس. - دوري أبطال أوروبا بدأ في 7 يوليو 2026 بالأدوار التمهيدية، ويستمر بنظام مرحلة الدوري بمشاركة 36 فريقاً، مع المباراة النهائية في 5 يونيو 2027 في مدريد.

طوى العالم صفحة المونديال، وبدأت الأندية تستعد لخوض غمار موسم كروي جديد، وتحديداً في القارة الأوروبية، إذ بدأت الأندية الأوروبية استعداداتها لموسم كروي جديد يبدو مختلفاً عن سابقه، بعدما فرضت البطولة العالمية الممتدة حتى 19 يوليو/ تموز تعديلات واضحة على مواعيد الانطلاق، وفترات الإعداد، وحصول اللاعبين الدوليين على الراحة اللازمة، نظراً إلى طول البطولة العالمية المونديالية التي جرت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبينما اختارت بعض المسابقات العودة مبكراً خلال الأسبوع الأول من أغسطس/ آب، فضّلت بطولات أخرى تأجيل البداية حتى نهاية الشهر، خصوصاً في الدول التي شاركت أنديتها بعدد كبير من اللاعبين في المونديال. وكان المنتخب الإسباني قد ظفر بلقب كأس العالم 2026 على حساب المنتخب الأرجنتيني، حيث فرضت مدة المونديال على الجميع تغيير الروزنامة مسبقاً لأغلب الاتحادات الأوروبية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي واجهت الاتحادات الأوروبية عند تعديل مواعيد انطلاق الدوريات بسبب المونديال؟ كيف أثرت مشاركة اللاعبين الدوليين في المونديال على قرارات تواريخ انطلاق الدوريات الأوروبية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

الدوري الهولندي أولاً

وسيكون الدوري الهولندي من أوائل الدوريات الأوروبية الكبرى انطلاقاً، إذ حددت رابطة الدوري يوم الجمعة السابع من أغسطس المقبل موعداً لافتتاح موسم 2026-2027، بمواجهة كامبور وإكسلسيور روتردام. وأوضحت الرابطة الهولندية أن الجولة الأولى ستستكمل يومي الثامن والتاسع من أغسطس، على أن تُقام الجولة الأخيرة يوم 23 مايو/ أيار 2027. ويأتي الموسم الجديد بالتزامن مع احتفال الدوري الهولندي بمرور 70 عاماً على تأسيسه.

إسبانيا تبدأ مبكرًا

وفي إسبانيا، تنطلق منافسات الدوري في عطلة نهاية الأسبوع الممتدة بين 14 و16 أغسطس على أن تُقام أولى المباريات يوم السبت 15 أغسطس. وجاء تحديد الموعد بعد نقاش بين رابطة الدوري ورابطة اللاعبين، التي كانت تفضّل تأجيل البداية أسبوعاً إضافياً من أجل منح اللاعبين المشاركين في كأس العالم فترة راحة أطول. لكن الأندية وافقت على الانطلاق في منتصف أغسطس، مع إمكانية تأجيل مباريات بعض الفرق المتأثرة بالمشاركة المونديالية وفقاً لما نشرته صحيفة آس الإسبانية. ومن المنتظر أن ينتهي الموسم الإسباني في 30 مايو 2027، وفق برنامج المباريات الذي أعلنته الأندية بعد إجراء القرعة.

فرنسا تنطلق في 20 أغسطس

ويبدأ الدوري الفرنسي موسمه الجديد يوم الخميس 20 أغسطس 2026، قبل استكمال مباريات الجولة الأولى خلال الأيام التالية. وكانت رابطة الدوري الفرنسي قد أعلنت أن الجولة الأولى ستقام في عطلة نهاية الأسبوع التي تنتهي يوم 23 أغسطس، بعد مراعاة مشاركة عدد كبير من لاعبي أندية المسابقة مع منتخباتهم في كأس العالم.

إنكلترا تعود في 21 أغسطس

كما أكدت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز أن موسم 2026-2027 سينطلق يوم الجمعة 21 أغسطس 2026، على أن تُقام الجولة الختامية في يوم الأحد 30 مايو2027. ويمثل الموعد بداية متأخرة نسبياً مقارنة ببعض المواسم السابقة، في محاولة لمنح اللاعبين فترة فاصلة بعد نهاية كأس العالم، خصوصاً أن العديد من نجوم أندية الدوري الإنكليزي استمروا في البطولة حتى أدوارها النهائية، وفقاً للموقع الرسمي للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

إيطاليا في 22 و23 أغسطس

بدورها، حددت رابطة الدوري الإيطالي عطلة نهاية الأسبوع يومي 22 و23 أغسطس 2026، موعداً لانطلاق الموسم الجديد، على أن تُختتم المسابقة يومي 29 و30 مايو2027. وكشفت الرابطة أيضاً أن جدول الموسم سيبقى غير متماثل؛ أي أن ترتيب مباريات مرحلة الإياب لن يكون نسخة مطابقة لمرحلة الذهاب، إلى جانب إقامة جولتين في منتصف الأسبوع.

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ألمانيا تؤجل البداية

وسيكون الدوري الألماني آخر الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى انطلاقاً، إذ تقام الجولة الأولى بين 28 و30 أغسطس 2026، فيما حُدد يوم 22 مايو2027 موعداً للجولة الأخيرة. وأوضح الموقع الرسمي لرابطة الدوري الألماني أن الانطلاقة تأخرت أسبوعاً مقارنة بالموعد المعتاد بسبب كأس العالم، بينما تبدأ منافسات الدرجة الثانية يوم السابع من أغسطس.

وعلى المستوى القاري، كانت النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا قد بدأت بالفعل منذ يوم السابع من يوليو الحالي، من خلال الأدوار التمهيدية، على أن تُختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم السبت الخامس من يونيو/ حزيران 2027 في ملعب ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. وتستمر البطولة للموسم الثالث وفق نظام مرحلة الدوري بمشاركة 36 فريقاً، بدلاً من نظام المجموعات التقليدي، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).