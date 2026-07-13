مونديال 2026 يعيد رسم مستقبل بونو.. اهتمام أوروبي بالحارس المغربي

- نادي فنربخشة التركي يسعى للتعاقد مع حارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو، ليكون بديلاً للبرازيلي إيدرسون، ويتعين عليه التوصل لاتفاق مع الهلال السعودي الذي يرتبط معه بونو بعقد حتى 2028. - بونو قد يجتمع مجددًا مع مواطنه سفيان أمرابط في فنربخشة، بالإضافة إلى لاعبين مثل ماركو أسينسيو ونغولو كانتي، الذين واجههم في مناسبات سابقة. - تألق بونو في مونديال 2026، حيث تصدى لركلة جزاء من كيليان مبابي، ونجح في التصدي لأربع ركلات جزاء أخرى، مما ساهم في وصول المغرب إلى ربع النهائي.

أبدى نادي فنربخشة التركي اهتمامه بالتعاقد مع حارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو (35 عاماً)، ليكون بديلاً للبرازيلي إيدرسون، الذي يرغب في خوض تجربة جديدة. وبين تقرير لصحيفة فاناتيك التركية، اليوم الاثنين، أن الحارس المغربي يحتل صدارة قائمة حراس المرمى الذين يرغب عملاق الكرة التركية في ضمهم.

ولإتمام الصفقة، سيكون على فنربخشة التوصل إلى اتفاق مع الهلال السعودي، النادي الذي يرتبط معه بونو بعقد حتى عام 2028. وفي حال انضمامه إلى صفوف فنربخشة، سيجتمع بونو مجدداً مع مواطنه سفيان أمرابط، العائد بعد فترة إعارته إلى ريال بيتيس الإسباني، إضافة إلى لاعبين من طراز الإسباني ماركو أسينسيو والفرنسي نغولو كانتي، اللذين واجههما في العديد من المناسبات خلال السنوات الأخيرة. ورغم أنه لم يتمكن من تجنيب منتخب بلاده الإقصاء في لقاء ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا، فإن الحارس المخضرم قدم أداءً رائعاً في المونديال المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث كانت تدخلاته حاسمة في وصول "أسود الأطلس" إلى هذا الدور.

كرة عربية ياسين بونو.. بصمة استثنائية رغم وداع المغرب المونديال

وتألق حارس مرمى نادي الهلال السعودي بشكل مبهر في لقاء فرنسا، رغم استقباله هدفين؛ ففي الشوط الأول، نجح في رد ركلة جزاء نفذها نجم ريال مدريد كيليان مبابي. وباحتساب ركلات الترجيح أيضاً، لم يتمكن سوى لاعبين اثنين فقط من أصل 9 منفذين لركلات الجزاء من هز شباك بونو خلال مشاركاته في مونديال 2026، بعدما نجح في التصدي لأربع ركلات، وأهدر ثلاثة لاعبين آخرين محاولاتهم خارج المرمى.