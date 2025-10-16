يسجّل مونديال 2026 إقبالاً تاريخياً على التذاكر قبل عام كامل من انطلاقه، بعدما أعلن "فيفا" بيع أكثر من مليون تذكرة خلال المبيعات المسبقة المخصّصة لحاملي بطاقات "فيزا". ويأتي هذا الإقبال اللافت ليؤكد أن النسخة المقبلة من كأس العالم ستكون حدثاً غير مسبوق من ناحية المشاركة الجماهيرية، خصوصاً أنها تُقام للمرة الأولى في ثلاث دول، هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويشهد الحدث العالمي شغفاً واسعاً من جماهير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، إذ كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم أن مشجعين من 212 بلداً وإقليماً أقبلوا على شراء التذاكر. وتصدّرت الدول المضيفة الثلاث قائمة الطلب، تلتها إنكلترا وألمانيا والبرازيل وإسبانيا وكولومبيا والأرجنتين وفرنسا، لتعبّر هذه القائمة عن تنوّع مذهل في جمهور المونديال المنتظر. وعبّر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، عن سعادته بهذه الأرقام، في تصريح نشره الموقع الرسمي لفيفا، الخميس، إذ أكد أن "الطريق إلى 2026 بات مليئاً بالحماسة والتطلّع". ويرى أن تجاوز حاجز المليون تذكرة يعكس عمق الارتباط العاطفي بين الناس وكأس العالم، وأضاف أن النسخة المقبلة ستكون "الأكثر شمولاً وطموحاً في التاريخ"، بفضل اتساع رقعة المشاركة ودمج ثلاث قارات في احتفال كروي واحد.

ويستعد "فيفا" لفتح المرحلة الأولى من البيع العام يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لتتيح للمشجعين فرصة اقتناء التذاكر الفردية لجميع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباراة. كذلك تطرح الهيئة الدولية خيارات إضافية، مثل تذاكر خاصة بكل ملعب أو منتخب، ما يمنح الجماهير مرونة أكبر في اختيار التجربة التي تناسبها.

ويعكس هذا الإقبال المبكر المكانة الاستثنائية لكأس العالم في الوجدان الرياضي العالمي، إذ تحوّل انتظار البطولة إلى سباق عالمي لحجز مقاعد الحلم قبل عام من انطلاقها. ومع تأهّل 28 منتخباً حتى الآن واستمرار التصفيات في مختلف القارات، يبدو أن مونديال 2026 بدأ يكتب فصله الأول مبكراً، واعداً بجمع ملايين العاشقين تحت راية كرة القدم في أكبر احتفال كروي عرفه التاريخ الحديث.