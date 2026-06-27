مونديال 2026 يدخل دائرة التوتر: خلافات وصدامات تهزّ المنتخبات

- شهد مونديال 2026 توترات داخل المنتخبات، حيث تصاعدت الخلافات بين اللاعبين والمدربين، مما أثر على الأجواء في المعسكرات والحصص التدريبية. - المنتخب البنمي يواجه أزمة بعد خروجه من البطولة، حيث نشب خلاف بين اللاعبين سيسيليو واترمان وخوسيه لويس رودريغيز، مما استدعى تدخل زملائهم لتهدئة الوضع. - منتخب أوروغواي يعاني من خلافات بين المدرب مارسيلو بيلسا ولاعبيه بسبب شدة التدريبات والإصابات، بينما دخل جود بيلنغهام في مشادة مع لاعبي غانا ومدربهم كارلوس كيروش.

كشف مونديال 2026، جانباً آخر أكثر توتراً، بعد أن تصاعدت الخلافات داخل عدد من المنتخبات، لتطفو على السطح صدامات بين لاعبين ومدربين، إلى جانب أجواء مشحونة في المعسكرات والحصص التدريبية.

ويمرّ المنتخب البنمي بفترة عصيبة، بعد خروجه من مونديال 2026، إثر هزيمته بهدف دون رد في مباراته الثانية أمام كرواتيا، لتقضي هذه النتيجة فعلياً على آماله في العبور إلى الدور التالي. وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، فخلال الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب البنمي قبل مباراته ضد إنكلترا، المقررة مساء اليوم السبت، ساد التوتر بين لاعبي المدرب توماس كريستيانسن. وتركزت الأزمة تحديداً بين اثنين من اللاعبين، وهما سيسيليو واترمان وخوسيه لويس رودريغيز. وبيّن التقرير أن مهاجم يونفيرسيداد كونسبسيون (واترمان)، دفع لاعب ليون (رودريغيز)، ما استدعى تدخل اثنين من زملائهما لمنع تفاقم الموقف، بينما بدا واترمان غاضباً بشكل واضح.

من جهة آخرى، وقبل مواجهة إسبانيا، أكدت صحيفة إل إسبكتادور الكولومبية، وقوع خلاف بين المدرب الأرجنتيني لمنتخب أوروغواي، مارسيلو بيلسا ومجموعة من اللاعبين، وهم: سيرجيو روشيه، ومانويل أوغارتي، ورودريغو بنتانكور، وفيديريكو فالفيردي. وطلب هؤلاء اللاعبون الأربعة اجتماعاً خاصاً مع بيلسا لشرح موقفهم والتعبير عن استيائهم من أسلوب التعامل وطريقة التحضير للمباريات. وتمحورت الانتقادات حول شدة التدريبات البدنية، والإصابات التي باتت تظهر خلال الحصص التدريبية، إضافة إلى حالة الإرهاق التي عانى منها اللاعبون، فضلاً عن بعض الاختلافات حول الخيارات التكتيكية.

وبيّن التقرير أن اللاعبين هددوا المدرب بالرحيل، إن لم يستمع إليهم ويأخذ مطالبهم بعين الاعتبار. وبعدها، جمع بيلسا جميع اللاعبين وتحدث لمدة 48 دقيقة متواصلة، مؤكداً أنه خطط للعب بالطريقة التي يراها مناسبة ضد إسبانيا. كذلك يُقال إنه انتهز الفرصة لإرسال بعض الرسائل، مُذكّراً الجميع بمحاولات سابقة لإقصائه عن المنتخب الوطني. وبعد هذا الخطاب، نهض بعض اللاعبين وغادروا الاجتماع، رافضين التحدث إليه.

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وفي وقت سابق، كشف تقرير لموقع فوت ميركاتو الفرنسي، عن أن نجم منتخب إنكلترا، جود بيلنغهام، دخل في نقاش حاد وتبادل للشتائم مع لاعبي منتخب غانا بين شوطي اللقاء الذي جمعهما في الجولة الثانية للبطولة، بعدما أفلت نجم إنكلترا من بطاقة صفراء إثر تدخله العنيف على جيروم أوبوكو بالقرب من خط التماس. كذلك دخل لاعب ريال مدريد، في مشادة مع مدرب غانا، كارلوس كيروش، الذي طالب باحتساب ركلة جزاء لفريقه، إضافة إلى خلاف مع أحد أعضاء الجهاز الفني.