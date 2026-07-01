- شهد مونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك أحداثاً مثيرة للجدل، حيث طالب رئيس كوريا الجنوبية بالتحقيق في خروج منتخب بلاده من دور المجموعات، منتقداً تعيين المدرب هونغ ميونغ بو لعدم كفاءته. - الاتحاد الأوروغواياني ألغى امتيازات نجوم المنتخب بعد خروجهم المبكر، حيث قرر إلغاء استخدام الطائرة الخاصة وحفل الاستقبال، مما يعكس خيبة الأمل في الأداء المتواضع. - استقال رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل بعد خروج المنتخب من دور المجموعات، متحملاً المسؤولية عن عدم التأهل، ومؤكداً على ضرورة إتاحة الفرصة لمرحلة جديدة.

شهد مونديال 2026 المقام حالياً في أميركا وكندا والمكسيك أحداثاً مثيرة للجدل رافقت إقصاء بعض المنتخبات من بطولة كأس العالم، والتي تحولت إلى حديث المشجعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك في الصحف والمواقع الرياضية العالمية.

رئيس كوريا يُوبخ المنتخب ويُطالب بالتحقيق

شن رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ هجوماً لاذعاً على منتخب بلاده بعد الخروج من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، وهي النتيجة التي أثارت غضب الرئيس بشكل كبير، وهو الذي كتب عبر موقعه في إكس: "أنا لست مصدوماً فحسب من هذه النتيجة غير المتوقعة، بل أنا في حيرة تامة، نظراً للاستثمار بمبالغ طائلة من أموال دافعي الضرائب وموارد الدعم الحكومي من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم، وعليه أطالب وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بفتح تحقيق دقيق في ملابسات هذا الخروج، وتحليل أسبابه، ووضع تدابير شاملة لمنع تكراره وتحسين الأداء. نحن سنمضي قدماً بخطى واضحة من أجل إصلاح إدارة الرياضة لضمان عدم تكرار مثل هذا الأمر أبداً في المستقبل". في المقابل، انتقد رئيس كوريا الجنوبية قرار الاتحاد الكوري لكرة القدم بتعيين المدرب هونغ ميونغ بو، لأنه برأيه لا يملك الكفاءة أبداً لقيادة المنتخب في بطولة كأس العالم 2026.

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إلغاء امتيازات نجوم منتخب أوروغواي

لم يتهاون الاتحاد الأوروغواياني مع خروج المنتخب من دور المجموعات في مونديال 2026، والذي يُعد خروجاً قاسياً لواحد من المنتخبات التي كانت مرشحة للوصول إلى أدوار متقدمة في المونديال، كونه واحداً من أبطال كأس العالم سابقاً في نسختي (1930 و1950)، ليتخذ الاتحاد إجراءات قاسية بحق نجوم المنتخب الذين قدموا مستوى متواضعاً جداً في الملاعب الأميركية. وبحسب التفاصيل، قرر الاتحاد الأوروغواياني لكرة القدم إلغاء قرار استخدام طائرة خاصة لعودة بعثة منتخب الأوروغواي، وبدلاً من السفر على متن طائرة خاصة كما كان مخططاً، سيعود جميع اللاعبين والجهاز الفني إلى أوروغواي على متن رحلات تجارية متفرقة، كما أُلغي حفل الاستقبال الخاص في المطار لبعثة المنتخب بعد العودة من الولايات المتحدة الأميركية.

استقالة رئيس الاتحاد السعودي بسبب الخروج المُبكر

قدّم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل استقالته من منصبه بعد خروج منتخب السعودية من دور المجموعات في مونديال 2026. وتحمّل المسحل مسؤولية عدم تأهل المنتخب السعودي إلى دور الـ32 واكتفائه بنقطتين فقط في مجموعته، وكتب عبر حسابه على موقع إكس: "بذلنا، أنا وزملائي أعضاء مجلس الإدارة، كل ما نستطيع لخدمة كرة القدم السعودية، وسعينا بكل إخلاص لتحقيق تطلعات وطننا وجماهيرنا، إلا أن عدم تأهل منتخبنا الوطني للدور المقبل في كأس العالم نتيجة لا ترقى إلى طموحاتنا جميعاً". وأضاف المسحل قائلاً: "أنا أتحمل مسؤوليتها كاملة، وأعتذر لكل من كان يأمل أن يرى منتخبنا في موقع أفضل. انطلاقاً من قناعتي بأن المسؤولية تقتضي إتاحة الفرصة لمرحلة جديدة، قررت عدم الاستمرار حتى نهاية الدورة الحالية".