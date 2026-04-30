مونديال 2026 والضرائب.. استثناءات للمنتخبات المشاركة؟

- تجري مفاوضات جادة بين الفيفا ووزارة الخزانة الأميركية لإعفاء المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 من الضرائب، وسط توقعات بتغير الوضع قريباً. - المكسيك وكندا وافقتا على إعفاءات ضريبية، بينما تستمر النقاشات بين الفيفا والولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق نهائي. - في حال نجاح المفاوضات، قد ترتفع إيرادات المنتخبات المشاركة، رغم أن جوائز المونديال ليست ضخمة، حيث تبلغ 50 مليون دولار للبطل و33 مليون دولار للوصيف.

تجري مفاوضات جدية حالياً، قبل حوالي شهر و11 يوماً من انطلاق مونديال 2026، لمحاولة التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ووزارة الخزانة الأميركية بخصوص إمكانية إعفاء المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم من الضرائب.

وما زال موضوع الإعفاءات الضريبية للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 عالقاً بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والحكومة الأميركية، إلا أن الوضع ربما يتغير في الأسابيع المقبلة، وذلك وفقاً لما أشارت إليه صحيفة ذا غارديان البريطانية، الخميس، التي أكدت أن مفاوضات جدية جارية حالياً من أجل محاولة التوصل إلى اتفاق.

وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة ذا غارديان البريطانية، فإن العمل جارٍ حالياً في محاولة لتأمين إعفاءات ضريبية لكل المنتخبات التي ستُشارك في مونديال 2026، وهناك نقاشات جدية بين فيفا ووزارة الخارجية الأميركية بغية التوصل إلى حل نهائي ورسمي، خصوصاً بعدما وافقت المكسيك وكندا على تطبيق قانون إعفاء من الضرائب للمنتخبات المشاركة خلال بطولة كأس العالم.

كرة عربية لوكا زيدان يطمئن الجزائريين قبل مونديال 2026

وفي حال حصل فيفا على موافقة وزارة الخزانة الأميركية بخصوص منح استثناءات على الضرائب للمنتخبات المشاركة في المونديال، فإنه من المتوقع أن ترتفع إيرادات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 أكثر، مع العلم أن جوائز مونديال 2026 ليست ضخمة جداً بالنسبة للاتحادات المشاركة نظراً للعائدات المالية الكبيرة التي يُحققها الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ تبلغ حالياً قيمة الجائزة 50 مليون دولار للبطل المُتوج بلقب المونديال، و33 مليون دولار للوصيف.