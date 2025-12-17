مونديال 2026 وأزمة جديدة: تذاكر باهظة الثمن لذوي الإعاقة

- أثارت فضيحة تذاكر مونديال 2026 انتقادات واسعة ضد "فيفا"، حيث تُباع تذاكر ذوي الإعاقة بأسعار باهظة، مما يفرض أعباء مالية مضاعفة عليهم مقارنة ببقية الجماهير، ويعكس غياب البعد الإنساني في سياسات التسعير. - انتقدت رابطة المشجعين الأوروبيين (FSE) هذه السياسة، مؤكدة أنها تتعارض مع مبادئ العدالة والشمول، وطالبت بتدخل عاجل من "فيفا" لخفض الأسعار وتوفير مقاعد ميسّرة، مع إشراك روابط المشجعين في صياغة سياسات أكثر إنصافاً. - تثير آليات إعادة البيع غضباً إضافياً، حيث يمكن بيع تذاكر ذوي الإعاقة بأسعار مضاعفة، مما يفتح الباب أمام المضاربة والاستغلال، ويضع "فيفا" أمام اختبار حقيقي لالتزامه بقيم المساواة والدمج.

هزّت فضيحة جديدة مونديال 2026 قبل أشهر من انطلاق الحدث العالمي، بعدما تحوّلت تذاكر باهظة لذوي الإعاقة إلى محور انتقادات واسعة طاولت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتأتي هذه القضية لتُضاف إلى سلسلة جدل تحيط بالنسخة المقبلة من كأس العالم، إذ يرى كثيرون أن البعد الإنساني غاب عن سياسات التسعير، في بطولة يُفترض أن تكون احتفالاً جامعاً بكل فئات المجتمع دون استثناء.

وكشف تقرير موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أمس الثلاثاء، أن التذاكر المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة تُطرح غالباً ضمن الفئات الأعلى سعراً، ما يفرض عليهم أعباء مالية مضاعفة مقارنة ببقية الجماهير. ففي وقت تتوفر فيه تذاكر منخفضة التكلفة لفئات أخرى، يجد المشجعون من ذوي الإعاقة أنفسهم مجبرين على شراء مقاعد قريبة من أرض الملعب وبأسعار مرتفعة، تصل في بعض المباريات إلى مئات الدولارات، وتبلغ أرقاماً قياسية عند النهائي.

وانتقدت رابطة المشجعين الأوروبيين (FSE) هذه السياسة بشدة، واعتبرت أنها تتعارض مع مبادئ العدالة والشمول التي يرفعها "فيفا" في خطابه الرسمي. كما أكدت الرابطة أن ذوي الإعاقة يواجهون أصلاً تكاليف إضافية لا يمكن تفاديها، مثل النقل الخاص، الإقامة المجهزة، المعدات الطبية، أو الحاجة إلى مرافقين، ما يجعل أسعار التذاكر الحالية حاجزاً حقيقياً أمام حقهم في متابعة المباريات داخل الملاعب.

وطالبت الهيئات الداعمة لحقوق ذوي الإعاقة بتدخل عاجل من "فيفا" لإعادة النظر في منظومة بيع التذاكر، عبر خفض الأسعار، وتوفير مقاعد ميسّرة في الفئات الأرخص، والسماح لمرافقي ذوي الإعاقة بالدخول المجاني. كما تدعو إلى إشراك روابط المشجعين في صياغة سياسات أكثر إنصافاً، تضمن تجربة جماهيرية متكافئة وتحترم واقع هذه الفئة.

وتثير آليات إعادة البيع المعتمدة مزيداً من الغضب، بعدما تبيّن أن تذاكر ذوي الإعاقة يمكن إعادة بيعها على منصات رسمية دون سقف سعري، ما يؤدي إلى تضخّم الأسعار إلى أكثر من ستة أضعاف قيمتها الأصلية. ويعتبر منتقدون أن هذا الأمر يفتح الباب أمام المضاربة والاستغلال، ويُفرغ مفهوم التذكرة الميسّرة من مضمونه.

وتضع هذه التطورات "فيفا" أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بقيم المساواة والدمج، في بطولة عالمية تتابعها أنظار الملايين. فإما أن تُصحّح المسار وتُعيد الاعتبار للبعد الإنساني في مونديال 2026، أو أن تبقى فضيحة جديدة تهز مونديال 2026 شاهداً على إخفاق أخلاقي لا يقل خطورة عن أي جدل رياضي داخل المستطيل الأخضر.