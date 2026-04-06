مونديال 2026: هل تُباع كرة القدم لـ "الأثرياء فقط"؟

- تحول جذري في مونديال 2026: يشهد كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك تحولاً جذرياً في تسعير التذاكر، حيث يعتمد "فيفا" نظام "التسعير الديناميكي" الذي يرفع الأسعار بشكل كبير، مما يجعل حضور المباريات رفاهية باهظة الثمن. - الأرقام الصادمة: ارتفعت أسعار التذاكر بشكل جنوني، حيث تصل تذكرة النهائي في المدرج العلوي إلى 2790 دولاراً، بينما قفزت تذاكر الفئة الأولى إلى 10,990 دولاراً، مما يضع حاجزاً مالياً أمام المشجعين العاديين. - فقدان الروح الجماهيرية: يثير هذا التحول مخاوف من فقدان الروح الجماهيرية الحقيقية، حيث يصبح المونديال حكراً على الأثرياء، مما يهدد هوية اللعبة ويثير جدلاً حول أهداف "فيفا" الأخلاقية.

بينما كانت كرة القدم تُعرف تاريخياً بأنها "لعبة الفقراء" التي يتابعها الجميع من فوق أسطح المنازل وفي المقاهي الشعبية، يبدو أن نسخة مونديال 2026 في أميركا وكندا والمكسيك قررت أن تضع حداً لهذه الحقبة. نحن لا نتحدث هنا عن مجرد ارتفاع طبيعي في الأسعار، بل عن تحول جذري يجعل من حضور "المونديال" رفاهية لا تختلف كثيراً عن اقتناء الساعات الفاخرة أو السيارات الرياضية.

نظام "التسعير الديناميكي": البورصة تدخل الملاعب

لأول مرة، قرر "فيفا" استعارة أسلوب حفلات "الروك" الكبرى وشركات الطيران، عبر تطبيق نظام "التسعير الديناميكي". هذا المصطلح المنمق يعني ببساطة: "كلما زادت رغبتك في الحضور، زادت ضريبة هذا الشغف". أن ترتفع الأسعار بنسبة 34% في غضون أشهر قليلة (بين أكتوبر وإبريل)، وأن تشهد 90 مباراة من أصل 104 زيادات متتالية، فهذا يعني أن المشجع العادي لم يعد يواجه خصماً في الملعب، بل يواجه خوارزمية تسحق مدخراته.

الأرقام التي لا تكذب.. ولكنها توجع

عندما نتحدث عن تذكرة في المدرج العلوي خلف المرمى للنهائي تصل إلى 2790 دولاراً، نحن لا نتحدث عن مقعد "VIP" بل عن أبعد نقطة في الملعب! والأدهى من ذلك هو القفزة الجنونية في الفئة الأولى للنهائي التي ارتفعت من 6730 دولاراً عند الطرح الأول لتلامس حاجز 11 ألف دولار (10,990). هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات؛ هي "جدار عازل" يُبنى حول الملاعب. مباراة مثل إسبانيا وأوروغواي في دور المجموعات، التي يفترض أنها متعة متاحة للجميع، قفزت تذاكرها من مستويات معقولة (120-345 دولاراً) لتصل إلى 780 دولاراً. كيف لمشجع سافر من قارة أخرى أن يتحمل هذه التكلفة المضافة فوق تذاكر الطيران والإقامة؟

كرة القدم بلا "جمهورها الحقيقي".. جسد بلا روح

الخوف الحقيقي ليس في ميزانيات "فيفا" الضخمة بل في شكل المدرجات. الجماهير التي تصنع الأجواء التي تغني طوال 90 دقيقة والتي تسهر في الشوارع وتلون المدن بهويتها، هي غالباً جماهير الطبقة المتوسطة والعاملة. عندما يصبح المونديال حكراً على من يملك "بطاقة ائتمان" لا تنتهي، سنفقد صخب الأرجنتينيين، وجنون البرازيليين، وأهازيج العرب والأفارقة، لنحصل في المقابل على جمهور "سياحي" يكتفي بالتقاط الصور الصامتة.

جدل واسع قبل مونديال 2026.. وهل من مجيب؟

أثارت هذه السياسة موجة غضب عارمة، والجدل اليوم ليس ترفاً فكرياً بل هو صرخة دفاع عن هوية اللعبة، إذ إن بيع مليوني تذكرة في مراحل مبكرة بأسعار مرتفعة أصلاً، ثم مضاعفتها لاحقاً، يطرح سؤالاً أخلاقياً: هل تحول "فيفا" من منظمة تهدف لتطوير اللعبة إلى "بنك استثماري" يستغل شغف الشعوب؟ كأس العالم 2026 قد تكون النسخة الأكثر ربحية في التاريخ، لكنها تخاطر بأن تكون النسخة التي "اغتربت" فيها كرة القدم عن أهلها. فالمونديال الذي لا يستطيع المشجع العادي أن يحلم بحضور مباراته النهائية، هو مونديال فقد بوصلته الأخلاقية، حتى لو امتلأت خزائنه بالمليارات.