مونديال 2026... نسخة كسرت كل القواعد وغيرت وجه كأس العالم

- توسعت بطولة مونديال 2026 لتضم 48 منتخباً، مما زاد عدد المباريات إلى 104 وأتاح فرصاً جديدة للمنتخبات لإظهار قدراتها، مع تقليص الفوارق الفنية بينها. - نظمت البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مما شكل تحديات لوجستية وتنظيمية، وأبرز أهمية الروح الجماعية والانضباط التكتيكي في تحقيق الانتصارات. - أظهرت المنتخبات العربية والأفريقية تطوراً ملحوظاً، بينما لم تحقق المنتخبات الآسيوية نفس النجاح، مما أثار نقاشات حول التحديات التنظيمية واللوجستية للبطولة.

أسدل الستار الأسبوع الماضي على النسخة الـ23 من كأس العالم، لكن مونديال 2026 لن يبقى في الذاكرة لأن حامل اللقب الأرجنتين خسر تاجه لصالح إسبانيا، أو شهد مباريات مثيرة فحسب، بل لأنه شكل نقطة تحول حقيقية في تاريخ البطولة.

فمنذ انطلاق كأس العالم عام 1930، لم تعرف المسابقة هذا الكم من التغييرات في نسخة واحدة، سواء من حيث نظام المنافسة، أو عدد المنتخبات، أو الجوانب التنظيمية، أو حتى طبيعة كرة القدم التي قدمتها المنتخبات، إذ كان مونديال 2026 بطولة مختلفة بكل المقاييس، وربما يكون الحد الفاصل بين كأس العالم بصيغتها التقليدية، وكأس عالم جديدة ستفرض معايير مختلفة في المستقبل.

أول ما ميز هذه النسخة هو توسع البطولة إلى 48 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ، وارتفاع عدد المباريات إلى 104، وهو ما منح الفرصة لمنتخبات كثيرة لتعيش حلم المشاركة لأول مرة، وفتح الباب أمام مدارس كروية جديدة لإثبات وجودها. صحيح أن البعض تخوف من تأثير زيادة عدد المنتخبات على المستوى الفني، لكن الواقع أثبت أن المنافسة أصبحت أكثر تنوعاً، وأن الفوارق بين المنتخبات تقلصت بشكل واضح.

كما سجلت البطولة سابقة تاريخية بإقامتها في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وفي 16 مدينة مختلفة، وهو تحد تنظيمي ولوجستي غير مسبوق، فرض على المنتخبات والجماهير والإعلام التنقل لمسافات طويلة، وأظهر أن تنظيم كأس العالم أصبح أكثر تعقيداً مع اتساع رقعتها الجغرافية.

على المستوى الفني، كشفت البطولة عن تراجع الفوارق التقليدية بين المدارس الكروية. فلم يعد التاريخ أو القيمة السوقية أو عدد النجوم ضمانة لتحقيق الانتصارات، بل أصبحت الروح الجماعية، والانضباط التكتيكي، والجاهزية الذهنية، عوامل لا تقل أهمية عن المهارة الفردية. وشاهدنا منتخبات كبيرة تغادر مبكراً على غرار أوروغواي، وألمانيا، وهولندا، وكرواتيا،، وأخرى أقل شهرة تفرض نفسها بفضل التنظيم والقتال حتى اللحظة الأخيرة، على غرار كاب فيردي التي فرضت التعادل على بطل العالم إسبانيان وعلى الأروغواي والسعودية، وخرجت بشق الأنفس أمام حامل اللقب الأرجنتين، وكذلك مصر والنرويج وسويسرا.

كرة عالمية منتخب إسبانيا يدخل تاريخ كأس العالم برقم قياسي كبير

من الناحية العربية والأفريقية، حمل المونديال كثيراً من المؤشرات الإيجابية. فقد أثبتت عدة منتخبات أنها باتت قادرة على مقارعة كبار العالم، وأن إنجاز المغرب في مونديال قطر لم يكن استثناء، بل بداية مرحلة جديدة من النضج الكروي في المنطقتين، مع استمرار المنتخبات العربية والأفريقية في تقليص الفجوة مع القوى التقليدية، في وقت فشلت المنتخبات الآسيوية في مقارعة الكبار على غرار كوريا الجنوبية وإيران وأستراليا، وحتى اليابان التي خيبت في بطولة أكدت أن كرة القدم الحديثة أصبحت لعبة التفاصيل. فكثير من المباريات حسمتها كرة ثابتة، أو تبديل ناجح، أو تدخل من تقنية الفيديو، أو خطأ فردي بسيط، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي عرفته اللعبة على المستويين التكتيكي والبدني.

ولم تخلُ النسخة من الجدل، فقد رافقتها نقاشات واسعة حول الجوانب التنظيمية واللوجستية، وصعوبة تنقل المنتخبات والجماهير بين المدن والدول المضيفة، إضافة إلى قضايا مرتبطة بالتأشيرات والإقامة وبعض الإجراءات الأمنية، وهي ملفات أثارت كثيراً من التساؤلات طوال البطولة، وأظهرت أن تنظيم حدث بهذا الحجم يتطلب توازناً دقيقاً بين المتطلبات الأمنية وسلاسة استقبال المشاركين، خاصة مع زيادة عدد المنتخبات والمباريات والمداخيل المالية والمشجعين والمشاهدين عبر شاشات التلفزيون.

أثبتت هذه النسخة أن كأس العالم لم تعد مجرد بطولة لتحديد أفضل منتخب في العالم، بل أصبحت مختبراً لتطور اللعبة، ومرآة تعكس التحولات الرياضية والاقتصادية والتنظيمية التي تعيشها كرة القدم الحديثة. ويبقى الدرس الأهم الذي قدمه مونديال 2026 أن الانتصار لم يعد حكراً على أصحاب التاريخ أو الأسماء اللامعة، بل أصبح من نصيب المنتخب الذي يملك المشروع الأفضل، والانضباط الأكبر، والإيمان الأعمق بقدرته على صناعة المجد. ولهذا، سيظل مونديال 2026 واحداً من أكثر النسخ تأثيراً في تاريخ كأس العالم، لأنه لم يغير هوية البطل فقط، بل غير كثيراً من المفاهيم التي حكمت اللعبة لعقود طويلة.