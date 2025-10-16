- تواجه منتخبات أوروبية مثل السويد وإيطاليا تحديات كبيرة في التأهل لمونديال 2026، رغم امتلاكها لاعبين مميزين، وقد تضطر لخوض الملحق الأوروبي في مارس لتحديد مصيرها. - في أفريقيا، تأهلت معظم المنتخبات الكبرى، لكن نيجيريا والكاميرون تواجه خطر الغياب وتحتاج للفوز في الملحق الأفريقي بالمغرب للتأهل. - منتخبات مثل المجر وبولندا تواجه تحديات في التصفيات الأوروبية، وقد تضطر لخوض الملحق، مما يزيد من حدة المنافسة ويصعب التنبؤ بالمتأهلين.

يترقّب عشّاق كرة القدم حول العالم ما ستسفر عنه الجولات الختامية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026، المقرر إقامته في أميركا وكندا والمكسيك صيف العام المقبل، إذ بدأت ملامح الحدث تتضح مع ضمان عدد من المنتخبات مقاعدها في العرس العالمي، غير أن بريق المونديال القادم قد يخفت جزئياً، بعدما باتت مشاركة مجموعة من أبرز نجوم اللعبة مهددة بالغياب عن أكبر مسرح كروي في العالم.

وفي القارة الأوروبية، ستخوض المنتخبات شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم آخر جولات التصفيات قبل حسم البطاقات الـ12 المباشرة المؤهلة إلى مونديال 2026، فيما سيلعب أصحاب المراكز الثانية، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات من دوري الأمم الأوروبية، ملحقاً في شهر مارس/آذار القادم لتحديد المنتخبات الأربعة المتبقية، ومع اقتراب نهاية التصفيات، تزداد المخاوف من غياب أسماء كبيرة عن الحدث العالمي، بعدما تعقدت حسابات عدة منتخبات أوروبية عريقة.

ويُعاني منتخب السويد في التصفيات بعدما قدّم أداءً باهتاً للغاية حتى الآن، إذ يتذيل المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة فقط من أربع مباريات، وتكبد هزيمة محرجة أمام كوسوفو في الجولة الماضية، ورغم امتلاكه ترسانة هجومية لامعة بقيادة نجم ليفربول ألكسندر إيزاك، ومهاجم أرسنال فيكتور غيوكيريس، بالإضافة إلى جناح توتنهام ديان كولوسيفسكي، ولاعب نيوكاسل يونايتد أنتوني إيلانغا، فإن السويد تواجه خطر الغياب عن المونديال للمرة الثانية على التوالي.

ويعيش المنتخب السلوفيني وضعاً مشابهاً في المجموعة الثانية، إذ يحتل المركز الثالث برصيد أربع نقاط خلف سويسرا المتصدرة وكوسوفو الوصيفة، ما يجعل حظوظه في التأهل إلى مونديال 2026 ضعيفة، ويواجه الثنائي البارز: مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي، بينجامين سيسكو، وحارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني، يان أوبلاك، خطر الغياب عن كأس العالم، وينطبق الأمر ذاته على المنتخب الجورجي الذي يحتل المركز الثالث في مجموعته الخامسة بفارق كبير عن إسبانيا وتركيا، رغم امتلاكه أسماء لامعة مثل جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، خفيتشا كفاراتسخيليا، وحارس ليفربول الإنكليزي، جيورجي مامارداشفيلي.

أما منتخب إيطاليا، فيجد نفسه أمام مهمة صعبة لضمان التأهل المباشر، إذ يحتل المركز الثاني في مجموعته خلف النرويج المتصدرة، مما قد يجبره على خوض الملحق الأوروبي مجدداً، وتلوح في الأفق إمكانية غياب مجموعة من أبرز نجومه عن المونديال للمرة الثالثة على التوالي، ومنهم نيكولو باريلا (إنتر ميلانو)، وجيانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي)، وفيديريكو كييزا (ليفربول)، وريكاردو كالافيوري (أرسنال)، وساندرو تونالي (نيوكاسل يونايتد).

ويستمر خطر الغياب ليشمل منتخبات أخرى بارزة مثل المجر، التي تحتل المركز الثاني في مجموعتها وقد تجد نفسها في الملحق بقيادة الثنائي ميلوس كيركيز ودومينيك سوبوسلاي (ليفربول)، كما يواجه منتخب بولندا بقيادة الهداف التاريخي روبرت ليفاندوفسكي مصيراً مماثلاً، إلى جانب منتخب تركيا الذي يعجّ بالنجوم مثل أردا غولر (ريال مدريد)، وهاكان تشالهان أوغلو (إنتر ميلانو)، وكينان يلدز (يوفنتوس)، وكذلك المنتخب الصربي الذي يعاني في التصفيات هو الآخر رغم وجود مهاجم يوفنتوس دوشان فلاهوفيتش.

وفي القارة الأفريقية، حسمت معظم المنتخبات الكبرى تأهلها، غير أن الطريق لا يزال طويلاً أمام منتخبات نيجيريا والكاميرون والكونغو الديمقراطية والغابون، التي ستخوض الملحق الأفريقي الشهر القادم في المغرب، ويتضمن هذا الملحق مباراتي نصف النهائي ثم النهائي، حيث يتأهل الفائز في الدورة المصغرة إلى الملحق العالمي أولاً، ثم سينافس للتأهل إلى مونديال 2026، ومع اشتداد المنافسة، يُتوقع أن يغيب عدد من النجوم البارزين عن المحفل العالمي المنتظر.

وتأهل منتخب نيجيريا بصعوبة إلى الملحق، ومع ذلك فإن مشاركة هدافه فيكتور أوسيمين (غلطة سراي) وزميله أديمولا لوكمان (أتالانتا) في المونديال لا تزال مهددة، أما الكاميرون، فتواجه بدورها خطر الغياب عن البطولة رغم امتلاكها لاعبين كباراً مثل جناح مانشستر يونايتد، برايان مبويمو، وحارس مرمى نادي طرابزون سبور التركي، أندريه أونانا، بالإضافة إلى لاعب خط وسط نابولي، فرانك أنغيسا، وموهبة برايتون كارلوس باليبا، كما قد يغيب مهاجم أولمبيك مرسيليا الفرنسي المخضرم، بيير إيميريك أوباميانغ، مرة أخرى عن كأس العالم إذا فشل منتخب الغابون في تجاوز الملحق الأفريقي والعالمي.