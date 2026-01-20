- تواجه بطولة مونديال 2026 تهديدات بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصة بعد مطالبته بضم غرينلاند، مما أثار غضباً دولياً واسعاً. - دعا إريك كوكريل، عضو البرلمان الفرنسي، إلى استبعاد الولايات المتحدة من استضافة البطولة، واقتصارها على كندا والمكسيك، احتجاجاً على سياسات ترامب الخارجية. - اقترح أعضاء في البرلمان البريطاني مقاطعة البطولة، مشيرين إلى ضرورة مواجهة سياسات ترامب، مع بقاء خمسة أشهر فقط على انطلاق البطولة في أميركا والمكسيك وكندا.

تواجه بطولة مونديال 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، تهديدات كبيرة، بسبب سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخارجية، وخصوصاً بعد مطالبته بضم غرينلاند وخلق صدام مع الدنمارك وعدة دول أوروبية مؤخراً، مما رفع من مستوى الغضب والاستياء ضد قراراته.

وفي ظل أزمة غرينلاند الحالية، دعا العضو في البرلمان الفرنسي، إريك كوكريل، الذي يُمثل حزب فرنسا الأبية، الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الثلاثاء، إلى حصر استضافة بطولة مونديال 2026، التي ستُقام الصيف المقبل، بين كندا والمكسيك فقط واستبعاد الولايات المتحدة الأميركية، وذلك رداً على السياسات الخارجية للرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وكتب كوكيريل، صاحب الـ67 سنة، وهو رئيس اللجنة المالية في البرلمان الفرنسي، في تغريدة له عبر منصة إكس: "بجدية، هل يُعقل إقامة كأس العالم في دولة تهاجم جيرانها، وتُهدد بغزو غرينلاند، وتنتهك القانون الدولي، وتسعى لتقويض الأمم المتحدة، وتُنشئ مليشيات فاشية وعنصرية داخل حدودها، وتهاجم المعارضة، وتمنع مشجعي نحو خمس عشرة دولة من حضور البطولة، وتُخطط لحظر جميع رموز مجتمع الميم من الملاعب؟ السؤال جدي، لا سيما أنه لا يزال من الممكن إعادة التركيز على المكسيك وكندا".

في المقابل دعا اثنان من أعضاء البرلمان البريطاني لمقاطعة بطولة مونديال 2026، احتجاجاً على خطط ترامب بخصوص غرينلاند، وأشار الوزير السابق عن حزب المحافظين، سايمون هوار، وعضو البرلمان عن حزب الليبراليين الديمقراطيين، لوك تايلور، إلى أنه يجب على إنكلترا واسكتلندا، وأي دولة أخرى من المملكة المتحدة تتأهل عبر الملحقات، الانسحاب من بطولة كأس العالم احتجاجاً على ترامب، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية، الثلاثاء.

وقال هوار إن الحكومة بحاجة إلى "مواجهة النار بالنار"، وإحراج ترامب في المونديال الذي سيُقام على أرضه، كما اقترح أيضاً إمكانية إلغاء الملك زيارته الرسمية المخطط لها إلى الولايات المتحدة الأميركية، وفي حديثه أمام مجلس العموم، قال هوار: "جرت الإشادة بوزير الخارجية ورئيس الوزراء والناتو والدنماركيين وغيرهم على استجابتهم عبر القنوات والوسائل المعتادة".

ويتبقى على انطلاق بطولة مونديال 2026 حوالي خمسة أشهر، إذ تنطلق يوم 11 يونيو/حزيران وتستمر حتى 19 يوليو/تموز المقبلين، في أميركا والمكسيك وكندا، ومن الصعب أن يُغيّر الفيفا أي شيء مُخطط له، خصوصاً أنه وخلال قرعة دور المجموعات يوم الخامس من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بذل رئيس الفيفا الإيطالي، جياني إنفانتينو، جهداً كبيراً لتكريم ترامب بمنحه أول نسخة من "جائزة السلام" التي ابتكرها الاتحاد الدولي لكرة القدم.