مونديال 2026: فيفا يطرح تذاكر خاصة لمشجعي المنتخبات المتأهلة

- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن فئة أسعار جديدة لتذاكر مونديال 2026، حيث ستتاح لجماهير المنتخبات المتأهلة تذاكر بسعر ثابت يبلغ 60 دولاراً لكل مباراة، بما في ذلك المباراة النهائية. - ستخصص 50% من التذاكر لكل اتحاد وطني ضمن الفئة الأقل كلفة، مع تقسيم الباقي بالتساوي بين الفئات، وسيتم إعفاء المشجعين من الرسوم الإدارية إذا لم تتأهل منتخباتهم للأدوار الإقصائية. - شهدت مرحلة المبيعات الحالية إقبالاً هائلاً مع تسجيل 20 مليون طلب، مما يعكس الاهتمام العالمي الكبير بالبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم

(فيفا)، فئة أسعار جديدة لتذاكر الجماهير، التي تستعد لحضور مواجهات مونديال 2026، الذي سيقام في الصيف القادم بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة الدولية.

وجاء في بيان "فيفا" على موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء: "أمام الإقبال الهائل الذي شهدته مرحلة المبيعات الحالية، حيث سُجِّل حتى الآن 20 مليون طلب على التذاكر، يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن جماهير المنتخبات التي تأهلت إلى مونديال 2026 ستستفيد من فئة أسعار خاصة صُمِّمت خصيصاً لتسهيل إمكانية السفر إلى مختلف المدن المستضيفة لمتابعة منتخباتها خلال الحدث الكروي الأبرز على الإطلاق".

وتابع البيان: "ستكون فئة مشجعي المنتخبات المشارِكة متاحة بسعر ثابت يبلغ 60 دولاراً أميركياً للتذكرة في كل مباراة من المباريات الـ104، بما في ذلك المباراة النهائية، كما ستُخصَّص هذه الفئة من التذاكر بشكل حصري لجماهير المنتخبات المتأهلة، على أن يتولّى كل اتحاد من الاتحادات الوطنية الأعضاء المعنية إدارة عملية الاختيار والتوزيع، علماً أن كل اتحاد وطني مُشارِك سيُحدِّد معايير الأهلية الخاصة به ويُشرف على عملية تقديم الطلبات ذات الصلة، شريطة الالتزام بتخصيص هذه التذاكر حصراً لمشجعي منتخبه الوطني".

وأوضح بيان "فيفا" قائلاً: "ستكون 50% من التذاكر المخصصة لكل اتحاد وطني مشارِك ضمن فئة التذاكر الأقل كلفة، ويتعلّق الأمر بكل فئة، على أن يتم تقسيم التذاكر المخصصة المتبقّية بالتساوي بين الفئات، علماً أن المشجعين الذين قدَّموا طلباتهم عبر مخصَّصات الاتحادات الأعضاء المشارِكة، ولم تتأهّل منتخباتهم إلى مرحلة الأدوار الإقصائية، سَيُعفون من الرسوم الإدارية عند معالجة ردّ المبالغ للطلبات غير الناجحة".

وختم "فيفا" بيانه بالقول: "يأتي هذا الإعلان في خضم الإقبال الاستثنائي على تذاكر مونديال 2026 من مختلف الدول والقارات، حيث تم تقديم 20 مليون طلب حتى الآن خلال مرحلة السحب العشوائي وحدها، والتي انطلقت يوم الخميس الماضي، 11 ديسمبر/كانون الأول 2025. وما زال الإقبال في تزايد مطَّرد منذ تأكيد جدول مباريات البطولة وأماكن إقامتها ومواعيد انطلاقها، حيث باتت أعين العالم شاخصة على نسخة العام المقبل التي ستكون علامة فارقة في تاريخ اللعبة، والتي ستُقام في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة بين الخميس 11 يونيو/حزيران والأحد 19 يوليو/تموز 2026".