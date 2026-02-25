مونديال 2026.. تطمينات من المكسيك وفيفا بعد مقتل "إل مينتشو"

- أكد رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، ثقته في قدرة المكسيك على تنظيم مونديال 2026 بنجاح، مشيرًا إلى جهود السلطات المكسيكية لضمان الأمن في المدن المستضيفة. - ستستضيف المكسيك مباريات فاصلة مؤهلة في مارس 2026، مع افتتاح ملعب أزتيكا الجديد، وأعرب إنفانتينو عن ثقته في السلطات المحلية لضمان الأمن والنظام. - عقد حاكم ولاية خاليسكو اجتماعًا مع مسؤولي الفيفا، حيث حصل على تطمينات بعدم حرمان المكسيك من استضافة المونديال، وأكد مدرب المنتخب أن الاستعدادات مستمرة بشكل طبيعي.

أثارت أحداث العنف التي شهدتها بعض المناطق في المكسيك، على خلفية مقتل نيميسيو أوسيغويرا سيرفانتيس، الملقب بـ"إل مينتشو"، زعيم (كارتل خاليسكو الجيل الجديد) الإجرامي يوم الأحد الماضي في ولاية خاليسكو، تخوفات من قدرة البلاد على استضافة مونديال 2026، وذلك حين تنطلق البطولة بتاريخ 11 يونيو/حزيران المقبل على ملعب أزتيكا المُحدث، حيث ستقام المباراة الافتتاحية للبطولة بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا.

وخرج العديد من الأصوات في الساعات القليلة الماضية لتؤكد أن المكسيك ستكون جاهزة لاستضافة الحدث، على رأسها رئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، الذي أعرب عن ثقته التامة في قدرة المكسيك على استضافة الحدث حين تُقام المباريات في مدن مكسيكو سيتي، وغوادالاخارا، ومونتيري، وذلك حين قال خلال مؤتمر صحافي في مدينة بارانكيا الكولومبية اليوم الأربعاء: "نحن نحلل ونراقب الوضع في المكسيك هذه الأيام، ولكنني أود أن أؤكد منذ البداية ثقتنا الكاملة في المكسيك، وفي رئيستها (كلاوديا) شينباوم، وفي السلطات، ونحن على اقتناع بأن كل شيء سيسير بأفضل طريقة ممكنة".

وتحتضن المكسيك قبل انطلاق المونديال خلال شهر مارس/آذار المقبل مباريات فاصلة مؤهلة للمونديال 2026، والتي ستمنح مقعدين في البطولة لاحقاً، وحول ذلك قال إنفانتينو: "لدينا بعض المباريات في المكسيك في غضون شهر، وهي مباريات فاصلة مؤهلة لكأس العالم، وسيتم افتتاح ملعب أزتيكا الجديد. المكسيك بلد عريق في كرة القدم. وكما هو الحال في أي بلد في العالم، تحدث أمور غير متوقعة، فنحن لا نعيش على القمر أو كوكب آخر. تحدث أمور غير متوقعة، ولهذا السبب لدينا حكومات وشرطة وسلطات تضمن النظام والأمن"، ليختم حديثه بعبارة: "من جانبي، ومن جانب فيفا، لدينا ثقة مطلقة بالرئيسة شينباوم. نحن على اتصال دائم بالرئاسة والسلطات، ونواصل متابعة الوضع. ستكون بطولة كأس العالم احتفالية رائعة".

بدوره، تفاعل حاكم ولاية خاليسكو المكسيكية، بابلو ليموس، مع القضية، حين عقد اجتماعاً الثلاثاء مع مسؤولي فيفا في المكسيك، وحصل خلاله على تطمينات بأنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم لا ينوي حرمان المكسيك من استضافة كأس العالم، حيث ستقام هناك 13 مباراة بما أن هذه الاستضافة تأتي مشتركة مع كندا والولايات المتحدة.

وفي سياق مُتصل، أكد مدرب منتخب المكسيك خافيير أغيري أن المباراة الودية أمام البرتغال المقرر إقامتها في 28 مارس/آذار على ملعب أزتيكا لا تزال قائمة، وقال حول ذلك: "لا يُثير هذا الأمر أي قلق لدي. من الطبيعي أن يكون لهم الحق في تقييم الظروف، لكنني أُفكر في إقامة المباراة الشهر المقبل خلال فترة التوقف الدولي لفيفا، مع لاعبي المنتخب المحترفين في الخارج. أعتقد أن المباراة ضد البرتغال ستُقام دون أي مشكلات".

وكان الاتحاد البرتغالي قد ذكر أنّه يتابع الوضع في المكسيك عقب الحوادث الأمنية الخطيرة عن كثب، لكن الاتحاد المكسيكي للعبة خرج بعدها ببيانٍ أكد فيه الرغبة المشتركة للطرفين في إقامة المواجهة في موعدها، ليختم أغيري حديثه: "لا أعرف كيف تبدو الصورة خارج البلاد. نحن المكسيكيين نُدرك حساسية الوضع الراهن، لكن مسؤوليتنا تكمن في خوض هذه المباراة ومواصلة الاستعداد لفترة التوقف الدولي لفيفا في مارس/آذار، وهذا ما أركز عليه. وقد أكد لي مسؤولو الاتحاد أن الوضع آمن بالنسبة لنا جميعاً".

وتحتضن مكسيكو سيتي خلال مونديال 2026، خمس مباريات على ملعب أزتيكا الشهير الذي عرف تتويج الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا هناك عام 1986 باللقب على حساب ألمانيا، إلى جانب أربع مواجهات في مدينة غوادالاخارا ومثلها في مونتيري. يُذكر أن رئيسة المكسيك شينباوم كانت قد أكدت قبل حديث إنفانتينو أمس الثلاثاء أنّ الوضع بات مستقراً هناك قائلة: "لا خطر ولدينا كلّ الضمانات، أثق أن الأمور ستعود لطبيعتها خاصة في خاليسكو، هناك حضور أكبر للأفراد العسكريين الذين يعملون كل يوم من أجل الأمن والسلام في المكسيك".