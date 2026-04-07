مونديال 2026 تحت الضغط: تهديد بالإضراب والتصعيد في الملاعب الأميركية

- طالبت نقابة يونايت هير لوكال 11 فيفا بإبعاد إدارة الهجرة والجمارك عن مونديال 2026 في لوس أنجليس، محذرة من إضراب العمال لعدم وجود عقود عمل. - قدمت النقابة ثلاثة مطالب رئيسية: عدم إسناد دور لإدارة الهجرة، حماية وظائف العمال وتحسين ظروفهم، ودعم توفير سكن ميسور التكلفة. - تسعى النقابة لضمانات بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي الذي قد يلغي وظائف، وربطت مطالبها بتكاليف السكن في لوس أنجليس، داعية لدعم صندوق إسكان القوى العاملة.

طالبت نقابة يونايت هير لوكال 11 الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء الاثنين، بإبعاد إدارة الهجرة والجمارك الأميركية عن عمليات مونديال 2026 في لوس أنجليس، محذرة من أن العمال قد يلجأون إلى الإضراب في حال عدم الاستجابة لمخاوفهم. وأوضحت النقابة التي تمثل الطهاة والعاملين في ملعب سوفي بمدينة إنغلوود، أحد استادات مونديال 2026، أن العمال لا يزالون دون عقود عمل مع اقتراب موعد البطولة.

وقدمت النقابة إلى فيفا ومالك الملعب ثلاثة مطالب رئيسية، تتمثل في التزام علني بعدم إسناد أي دور لإدارة الهجرة والجمارك وحرس الحدود خلال البطولة، وضمان حماية وظائف العاملين المنضوين تحت لواء النقابة وتحسين ظروف عملهم، إلى جانب دعم توفير سكن ميسور التكلفة للعاملين في قطاع الضيافة. وكان القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، تود ليونز، قد صرح بأن الإدارة ستلعب "دوراً رئيسياً" في كأس العالم، وهو ما اعتبرته النقابة تهديداً لسلامة العمال والضيوف في لوس أنجليس.

ولم يرد فيفا على الفور على طلب للتعليق، كما رفض ممثلو ملعب "سوفي" الإدلاء بأي تصريحات. وأضافت النقابة أنها تسعى أيضاً إلى الحصول على ضمانات بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي خلال البطولة بما يؤدي إلى إلغاء وظائف أعضائها. وربطت النقابة مطالبها العمالية بقضايا أوسع تتعلق بتكاليف السكن في منطقة لوس أنجليس، ولا سيما في إنغلوود، داعية إلى دعم صندوق إسكان القوى العاملة، وفرض قيود على الإيجارات قصيرة الأجل، واعتماد إجراءات ضريبية تهدف إلى تمويل الإسكان الميسور التكلفة وحماية أسر المهاجرين.

وأشارت النقابة إلى أنها سعت مراراً إلى عقد اجتماعات مع فيفا منذ اختيار لوس أنجليس مدينة مضيفة، لكنها قوبلت بالتجاهل. ومن المقرر أن تستضيف لوس أنجليس ثماني مباريات في كأس العالم على ملعب سوفي، تبدأ بلقاء الولايات المتحدة أمام باراغواي في 12 يونيو/حزيران.