- حقق منتخب إسبانيا فوزاً مستحقاً على النمسا بثلاثة أهداف نظيفة في دور الـ32 من كأس العالم 2026، ليضمن تأهله إلى دور الـ16. - سجل ميكيل أويارزابال هدفاً في الدقيقة 36، بينما أضاف بيدرو بورو الهدف الثاني في الدقيقة 66، وعاد أويارزابال ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة 89. - سيطر الإسبان بنسبة 64% على المباراة، وهددوا مرمى النمسا عشر مرات، بينما تألق حارس النمسا ألكساندر شلاجر في التصدي للعديد من الكرات الخطرة.

حقق منتخب إسبانيا فوزاً مستحقاً على النمسا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء الخميس، ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، ليضمن "لاروخا" معقده في دور الـ16.

ودخل منتخب إسبانيا منافسات الشوط الأول وأعين رفاق الموهبة لامين يامال على تسجيل هدفٍ مُبكر، بعدما ظهر اعتماد منتخب النمسا على دفاع المنطقة المغلقة، والتحرك بهجمات مرتدة سريعة، فيما استطاعت كتيبة المدرب لويس دي لا فوينتي العمل على استغلال الركلات الحرة المباشرة أو غير المباشرة، بالإضافة إلى التركيز على الدخول من الأجنحة.

واستطاع ميكيل أويارزابال تسجيل هدفٍ لصالح منتخب إسبانيا في الدقيقة الـ36، فيما لعب حارس مرمى منتخب النمسا ألكساندر شلاجر دور البطولة في العديد من مشاهد اللقاء، بعدما تصدى لعدد من الكرات الخطرة، ومنع رفاق الموهبة لامين يامال من إحراز الهدف الثاني رغم أن نسبة سيطرتهم وصلت إلى نحو 64%، وقاموا بتهديد المرمى في 10 مناسبات بينها ستة بين العارضة والقائمين، وتناقلوا الكرة فيما بينهم 308 مرات.

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ولم يتراجع نجوم منتخب إسبانيا في الشوط الثاني، بعدما واصلوا رحلة الضغط الكبير على مدافعي منتخب النمسا، فيما ظهر رفاق القائد ديفيد ألابا بعيدين عن تهديد مرمى الحارس أوناي سيمون، الذي لم يظهر طوال 60 دقيقة، نتيجة اعتماد كتيبة المدرب الألماني رالف رانغنيك على التراجع إلى مناطق الدفاع، دون وجود هجمات مرتدة سريعة حقيقية.

وتمكن بيدرو بورو من استغلال غياب الرقابة الدفاعية المفروضة عليه، بعدما دخل إلى منطقة الجزاء منتخب النمسا، وتلقى تمريرة على طبق من ذهب من قبل زميله أليكس باينا، لينجح في وضعها بسهولة في شباك حارس المرمى ألكساندر شلاجر، الذي فشل بالتصدي لها في الدقيقة الـ66، فيما عاد النجم ميكيل أويارزابال إلى الظهور مرة أخرى، بعدما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة الـ89، ليهدي بذلك بلاده بطاقة العبور إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2026، ولينتظر "الماتادور" خصمه الفائز من مواجهة البرتغال وكرواتيا فجر الجمعة.