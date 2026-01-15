مونديال 2026: أكثر من نصف مليار طلب على التذاكر

- تلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حوالي نصف مليار طلب للحصول على تذاكر مونديال 2026، مما يعكس جاذبية البطولة التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة. - أبرز المباريات التي شهدت إقبالاً كبيراً على التذاكر تشمل مواجهة كولومبيا والبرتغال في ميامي، والمباراة النهائية في نيويورك-نيوجيرسي، والمباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مكسيكو سيتي. - أكد رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، أن الطلب الكبير على التذاكر يعكس اهتماماً عالمياً، مع توفير فرص إضافية لشراء التذاكر المتبقية قبل انطلاق البطولة.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تلقيه حوالى نصف مليار طلب للحصول على تذاكر خاصة بمباريات مونديال 2026، البطولة التي ستقام في أميركا وكندا والمكسيك، وذلك مع إغلاق باب التسجيل في قرعة الاختيار العشوائي. وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه خلال 33 يوماً فقط، سُجلت طلبات من مشجعين يعيشون في دول وأقاليم جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء في الـ211 المنضمين إلى فيفا، وذكر فيفا في بيان رسمي: "وردت مُعظم الطلبات من الدول المستضيفة الثلاث: الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، متبوعة بكل من ألمانيا وإنكلترا والبرازيل وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين وكولومبيا".

وأوضح فيفا أن المشجعين الذين تقدموا بطلبات للحصول على تذاكر لمتابعة مونديال 2026، سيعرفون نتائج طلباتهم عبر البريد الإلكتروني في يوم أقصاه 5 فبراير/ شباط 2026، واعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا العدد من الطلبات يؤكد مدى جاذبية هذه النسخة التي تستأثر باهتمام جماهيري غير مسبوق في أنحاء العالم كافة، علماً أنها ستكون أول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخباً في تاريخ بطولة كأس العالم.

في المقابل، أشار فيفا إلى أن المباراة التي حظيت بأكبر عدد من الطلبات المُسجلة في مرحلة المبيعات هذه، هي مواجهة كولومبيا والبرتغال التي ستقام يوم السبت 27 يونيو/ حزيران في ميامي، متبوعة بمواجهة المكسيك وكوريا الجنوبية (غوادالاخارا يوم الخميس 18 يونيو/ حزيران)، والمباراة النهائية في نيويورك-نيوجيرسي يوم الأحد 19 يوليو/ تموز، والمباراة الافتتاحية المقررة بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مكسيكو سيتي يوم الخميس 11 يونيو/ حزيران، بالإضافة إلى مباراة دور الـ32 المقررة في تورنتو يوم الخميس 2 يوليو/ تموز".

ونشر فيفا في البيان الرسمي تصريحات خاصة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، التي قال فيها: "إن تسجيل نصف مليار طلب على التذاكر في غضون شهر واحد فقط هو أكثر من مجرد رقم يعكس مدى الإقبال الهائل، بل إنه إعلان نيات على الصعيد العالمي. إن المشجعين الذين لم تُكلَّل محاولاتهم بالنجاح في هذه المرحلة سيحظون بفرصة أخرى لشراء التذاكر المتبقية مع اقتراب موعد انطلاق البطولة، عند انطلاق مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة التي ستستمر لغاية نهاية البطولة، حيث ستُخصَّص فيها التذاكر المتبقية وفقًا لقاعدة الأولوية بالأسبقية. تذكرة المباراة لا تضمن إمكانية الدخول إلى الدولة المستضيفة، ويتعيّن على المشجعين زيارة المواقع الإلكترونية لحكومات الدول المستضيفة لمعرفة متطلبات تأشيرات الدخول إلى كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية".