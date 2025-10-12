مونديال 2026: أزمة في منتخب تركيا والسبب حارس المرمى

- غادر حارس المرمى بيركه أوزير معسكر منتخب تركيا دون إذن بعد استبعاده من مباراة بلغاريا، مما أثار جدلاً واسعاً، حيث أكد الاتحاد التركي أن هذا السلوك غير مقبول في ظل السعي للتأهل لكأس العالم. - أوزير رد عبر إنستغرام بأنه غادر بإذن بسبب آلام عضلية، معبراً عن استيائه من القرارات غير الرياضية، وأوضح أنه أبلغ المدرب برغبته في الراحة إذا لم يُختَر للعب. - المنتخب التركي يستعد لمواجهة جورجيا في تصفيات كأس العالم، حيث يحتل المركز الثاني خلف إسبانيا في المجموعة الخامسة.

شهد معسكر منتخب تركيا لكرة القدم حادثة مثيرة للجدل، بعدما أعلن الاتحاد التركي أن حارس المرمى بيركه أوزير (25 عاماً) غادر معسكر الفريق في إسطنبول من دون إذن مسبق من الجهاز الفني، عقب استبعاده من التشكيلة التي خاضت مواجهة بلغاريا ضمن الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز كاسح للأتراك (6-1) في صوفيا.

وأوضح الاتحاد التركي، في بيانٍ رسمي، أن "بيركه أوزير غادر المعسكر التدريبي بعد عودته إلى إسطنبول، عقب استبعاده من مباراة بلغاريا وتركيا، من دون إذن من الجهاز الفني"، مضيفاً أن "مثل هذا السلوك غير مقبول في وقت نسعى فيه جاهدين للتأهل لكأس العالم".

وفي المقابل، ردّ حارس نادي ليل الفرنسي، عبر بيان نشره على حسابه في "إنستغرام"، مؤكداً أنه قد غادر المعسكر بإذن من الطاقم الفني، ومعبراً عن استيائه من القرارات غير الرياضية، على حد وصفه. وأشار أوزير إلى أنه كان يشعر بآلام عضلية، حتى قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب التركي، وأنه أبلغ المدرب الإيطالي فينتشنزو مونتيلا برغبته في الراحة بالمنزل، حال عدم اختياره للعب.

وكان مونتيلا قد اعتمد في لقاء بلغاريا على حارس نادي غلطة سراي أوغوركان تشاكير أساسياً، بينما جلس على دكة البدلاء،حارس مانشستر يونايتد ألتاي بايندير وحارس بشيكتاس ميرت غونوك. وجاء قرار استبعاد أوزير مفاجئاً، بعدما قدّم أداءً بطولياً مع ليل الفرنسي في الدوري الأوروبي، إذ قاد فريقه إلى الفوز على روما الإيطالي (1-0) بتصديه لثلاث ركلات جزاء متتالية، في لقطة استثنائية أعادت إليه الأضواء الأوروبية.

ويستعد المنتخب التركي لمواجهة حاسمة أمام جورجيا، الثلاثاء المقبل، في المجموعة الخامسة، إذ يحتلّ المركز الثاني برصيد ست نقاط، خلف إسبانيا المتصدّرة بالعلامة الكاملة (تسع نقاط من ثلاث مباريات)، في سباقٍ شرس على البطاقة المؤهلة مباشرة لمونديال 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.