مونديال قطر يُلهم "فيفا" للهروب من أزمة ارتفاع الحرارة

- مونديال قطر 2022 أثبت نجاحه كحل لمشكلة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، حيث أُقيم في الشتاء وقدم اللاعبون أداءً مميزًا دون إرهاق موسمي. - تقرير فرنسي أشار إلى أن إقامة البطولة في الشتاء قد تكون خيارًا مستقبليًا لتجنب الحرارة، مع جدول مباريات "فيفا" حتى 2030 يشمل إقامة البطولة في الصيف بثلاث قارات. - من المتوقع أن تُقام بطولة 2034 في السعودية شتاءً، مع احتمالية مراجعة "فيفا" للجدول الزمني بسبب تغير المناخ.

تُعتبر تجربة مونديال قطر 2022، عندما تمّ تنظيم كأس العالم بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، ناجحة وتمثل حلاً أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل تجاوز الإشكال الذي يواجه المسابقة الكروية الأهم خلال تنظيمها في شهر الصيف، مثلما يحدث في النسخة الحالية بعدما تذمر عدد من المنتخبات من ارتفاع درجات الحرارة، ما يطرح العديد من الصعوبات أمام اللاعبين.

وأكد تقرير نشره موقع أر.أم.سي الفرنسي، أمس الخميس، أن مونديال قطر يُعتبر خياراً مناسباً في النسخ المقبلة من أجل تخطي عقبة ارتفاع الحرارة، وذكر في المعلومات: "على أرض الملعب، لاحظ العديد من المراقبين مزايا إقامة البطولة في فصل الشتاء، لا سيما بفضل المستوى العالي الذي قدمه اللاعبون الذين لم يعانوا من الإرهاق نتيجة منافسات موسم كامل في دورياتهم المحلية. حتى اللاعبون والمدربون في أوروبا الذين لم يشاركوا في هذه النسخة من كأس العالم قدّروا هذه الاستراحة التي استمرت شهراً كاملاً في منتصف الموسم، وهي ممارسة مطبقة بالفعل في بعض الدوريات خارج أوروبا. وقد تم تحديد جدول مباريات "فيفا" حتى عام 2030، حيث ستقام بطولة كأس العالم في ذروة فصل الصيف في ثلاث قارات، وستُقام غالبية المباريات في البرتغال وإسبانيا والمغرب".

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كما أكد الموقع الفرنسي، أنه من المتوقع أن تُقام بطولة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية خلال فصل الشتاء، إلا أن الموعد النهائي لم يُؤكد بعد من ممثلي "فيفا" وقد يُحسم الأمر قريباً. وسيكون تنظيم بطولة 2038 مثيرًا للاهتمام بشكل خاص، وكذلك تنظيم بطولات "فيفا" المختلفة للشباب. وربما يدفع تغير المناخ الاتحاد الدولي إلى مراجعة الجدول الزمني بالكامل، أو حتى تشجيع بعض الاتحادات، لا سيما في أوروبا، على العمل وفقًا للتقويم الميلادي، كما هو الحال بالفعل في العديد من الدوريات.