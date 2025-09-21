- قاد نواه لايلز الفريق الأمريكي للفوز بذهبية سباق التتابع 4x100 متر في بطولة العالم لألعاب القوى 2025، محققًا أفضل توقيت لهذا الموسم بزمن 37.29 ثانية، ليضيف ميداليته الذهبية الثامنة في البطولة. - في سباق السيدات، احتفظت الأميركيات بذهبية 4x100 متر للمرة الثالثة تواليًا، بينما فاز الفريق البوتسواني بذهبية 4x400 متر، متفوقًا على الفريق الأمريكي. - فازت الكينية ليليان أوديرا بذهبية 800 متر محطمة الرقم القياسي، بينما تُوّج كول هوكر بذهبية 5 آلاف متر، وفازت الأسترالية نيكولا أوليسلايغرز بلقب الوثب العالي.

قاد بطل العالم في سباق 200 متر الأميركي نواه لايلز بلاده للاحتفاظ بذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 متر، اليوم الأحد، بتوقيت هو الأفضل لهذا الموسم، في اليوم الأخير من بطولة العالم لألعاب القوى (طوكيو 2025). وقطع الرباعي الأميركي المؤلف، إضافة إلى لايلز، من كينيث بيدناريك وكورتني ليندسي وكريستيان كولمان مسافة السباق بوقت مريح بلغ 37.29 ثانية، متقدماً على كندا التي نالت الفضية (37.55 ثانية)، وهولندا صاحبة المركز الثالث والميدالية البرونزية (37.81 ثانية).

وكان لايلز اكتفى بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر نهاية الأسبوع الماضي، لكنه عادل الرقم القياسي للأسطورة الجامايكي أوسين بولت، بأربعة ألقاب عالمية توالياً في سباق 200 متر، بعد فوزه المقنع. ومنحه فوزه في سباق التتابع ميداليته الذهبية الثامنة في بطولة العالم، ضمن حصيلة إجمالية برصيد 10 ميداليات. وفاز أيضاً بذهبية أولمبياد باريس الصيف الماضي في سباق 100 متر، ويملك في رصيده برونزيَّتَين في سباق 200 متر في أولمبياد باريس وطوكيو.

واحتفظت الأميركيات أيضاً بذهبية سباق 4 مرات 100 متر، للمرة الثالثة توالياً، فيما أسدلت الأسطورة الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس مسيرتها بإحرازها الفضية. واجتاز الرباعي الأميركي المؤلف من ميليسا جيفرسون-وودن وتوانيشا تيري وكايلا وايت وشاكاري ريتشاردسون خط النهاية بوقت قدره 41.75 ثانية، متقدماً على جامايكا بقيادة البطلة الأولمبية والعالمية فرايزر-برايس (41.79 ثانية)، وألمانيا التي حلت ثالثة ونالت البرونزية (41.87 ثانية).

وقاد البطل الأولمبي البوتسواني ليتسيل تيبوغو، فريقه لإحراز ذهبية سباق التتابع 4 مرات 400 متر، بعد تسارع رائع أخير لزميله بوسانغ كولن كيبيناتشيبي، ليتفوق على الفريق الأميركي حامل اللقب. وسجل الفريق البوتسواني وقتا قدره 2:57.76 دقيقة، متقدماً على نظيره الأميركي المتوج في النسخ الثلاث السابقة، والذي اكتفى بالفضية بوقت بلغ 2:57.83 دقيقة، متجاوزاً خط النهاية قبل جنوب أفريقيا في المركز الثالث بالتوقيت ذاته. واكتفى الفريق القطري الذي وصل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بالمركز الخامس بوقت بلغ 3:01.64 دقائق.



وخالفت الكينية ليليان أوديرا التوقعات، وأحرزت ذهبية سباق 800 متر، إذ فاجأت منافساتها بتسارع قوي في الأمتار الأخيرة، وقطعت المسافة بوقت قدره 1:54.62 دقيقة هو الأفضل في البطولات العالمية، لتحطم بفارق 0.06 ثانية الرقم السابق للتشيكيسلوفاكية يارميلا كراتوفيلوفا في هلسنكي 1983. وتقدمت أوديرا على البريطانية جورجيا هانتر بيل صاحبة الميدالية الفضية، بوقت هو الأفضل لها (1:54.90 دقيقة). وحلت البريطانية الأخرى كيلي هودجكينسون، بطلة أولمبياد باريس التي كانت تسعى للمعدن الأصفر بعد فضيّتَي يوجين 2022 وبودابست 2023، ثالثة وأحرزت البرونزية (1:54.91 دقيقة). وشكّل حصول هودجكينسون على المركز الثالث خيبة أمل كبيرة، بعد أن دخلت السباق بوصفها أبرز مرشحة للفوز، وهي التي حققت أفضل أداء عالمي لها هذا العام في منتصف أغسطس/آب، خلال عودتها إلى المنافسات، بعد أشهر من الإصابات.

وفاز بطل أولمبياد باريس في سباق 1500 متر، الأميركي كول هوكر بذهبية سباق 5 آلاف متر، إذ اجتاز خط النهاية بوقت قدره 12:58.30 دقيقة، متقدماً على البلجيكي إسحاق كيميلي (12:58.78 دقيقة)، والفرنسي جيمي غريسييه، الذي حقق ثاني ميدالية عالمية له في طوكيو (12:59.33 دقيقة). وثأر هوكر (24 عاماً) لإقصائه من نصف نهائي سباق 1500 متر في طوكيو، بعدما تعمد ضرب أحد منافسيه. وتُوّج الألماني ليو نيوغيباور، بطلاً للعالم في المسابقة العشارية برصيد 8804 نقاط. وتقدم الألماني على البورتوريكي أيدن أوينز-ديليرم (8784 نقطة) والشاب الأميركي كايل غارلاند (8703 نقاط).

كما فازت الأسترالية نيكولا أوليسلايغرز، بأول لقب عالمي لها في مسابقة الوثب العالي، بعدما توقفت المنافسات لدقائق عدّة بسبب الأمطار الغزيرة في ملعب طوكيو الوطني. وتفوقت أوليسلايغرز، الحائزة على الميدالية البرونزية في بطولة العالم في بودابست 2023، بارتفاع بلغ مترين على البولندية ماريا زودزيك التي حققت الارتفاع ذاته، وهو أفضل رقم شخصي لها، ولكن بمحاولات أكثر من الأسترالية. وتقاسمت البطلة الأولمبية وحاملة الرقم القياسي العالمي، الأوكرانية ياروسلافا ماهوتشيخ المركز الثالث مع الصربية أنجلينا توبيك (1.97 متر لكل منهما).