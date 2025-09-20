- تأهلت قطر لأول مرة إلى نهائي سباق التتابع 4x400 متر في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو، بعد احتلالها المركز الثاني في التصفيات خلف جنوب أفريقيا، مما يمنحها فرصة للفوز بميدالية. - قاد الفريق القطري الرباعي يحيى إبراهيم، باسم حميدة، إسماعيل داوود، وعبد الرحمن سامبا، وحققوا توقيتاً قدره ثلاث دقائق و15 جزءاً من الثانية، متفوقين على الفريق الهولندي الذي سجل أفضل توقيت له هذا الموسم. - أكد عبد الرحمن سامبا أن التأهل للنهائي كان الهدف، مشيراً إلى أهمية العمل الجماعي واستراتيجية الحفاظ على الطاقة لتحقيق أفضل أداء في النهائي.

تأهلت قطر إلى نهائي سباق التتابع أربع مرات 400 مترٍ للمرة الأولى في تاريخها، إثر احتلال الوصافة في التصفيات التأهيلية الرسمية، السبت، في إطار منافسات النسخة الـ20 من بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حالياً في مدينة طوكيو اليابانية، ليحصل فريق العنابي على فرصة حصد ميدالية.

وقدم منتخب قطر مستوى مُميزاً في التصفيات التأهيلية بقيادة الرباعي يحيى إبراهيم وباسم حميدة وإسماعيل داوود وعبر الرحمن سامبا، والذين قطعوا مسافة السباق بوقت قدره ثلاث دقائق وصفر ثوان و15 جزءاً من الثانية، لتحتل قطر المركز الثاني في ختام السباق وتضمن التأهل إلى النهائي خلف فريق جنوب أفريقيا الذي سجل توقيتاً بلغ دقيقتين و58 ثانية و81 جزءاً من الثانية، ورافقهما عن المجموعة نفسها الفريق الهولندي بوقت هو الأفضل له هذا الموسم بلغ ثلاث دقائق وصفر ثوان و23 جزءاً من الثانية، في وقت كان لافتاً خروج الفريق الأميركي الذي حل في المركز السادس في الترتيب النهائي.

وتحدث نجم قطر بعد نهاية التصفيات التأهيلية، عبد الرحمن سامبا، أمام الصحافيين وقال: "وصلنا إلى النهائي وهذا كان الهدف. لا أجري بصفتي عداء واحداً بل مجموعة، فالفريق ليس عبد الرحمن بمفرده. الجميع قاموا بما يتوجب عليهم وأنا أكملت الشباب اليوم، وإن شاء الله يكون لدينا نصيب بميدالية في النهائي. النهائي سيكون قوياً جداً. خضنا نصف النهائي بحذر لأن معظم الفرق تملك فريقين ونحن شاركنا بالفريق الأول لأنها أول مشاركة لنا في بطولة العالم في سباق التتابع 4 مرات 400 متر. أردنا أن نضمن نجاحنا بالتأهل بنسبة 100 % مع استراتيجية الحفاظ على طاقتنا قدر الإمكان كي نستخرج أفضل ما لدينا في النهائي".