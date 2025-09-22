مونديال طوكيو: العرب بلا ذهب لأول مرة منذ 10 سنوات وبرشم أحد الأسباب

- فشل نجوم ألعاب القوى العرب في تحقيق ميداليات ذهبية في مونديال طوكيو، رغم ترشيحهم القوي، حيث لم يتمكن سفيان البقالي ووينفريد موتيلي يافي من الدفاع عن ألقابهما، بينما انسحب معتز برشم بسبب الإصابة. - ارتفع رصيد العرب في البطولات العالمية إلى 88 ميدالية، منها 34 ذهبية، مع تصدر المغرب القائمة بـ34 ميدالية، تليها البحرين والجزائر وقطر. - شهدت نسخة غوتبورغ 1995 أفضل أداء عربي بثماني ميداليات، بينما كانت هلسنكي 1983 الأسوأ ببرونزية واحدة فقط.

لم يستطع نجوم ألعاب القوى العرب ترك بصمتهم خلال مونديال طوكيو، الذي أُقيم في اليابان، بعدما غابت عنهم الميدالية الذهبية، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وتحديداً منذ نسخة بكين عام 2015، بعدما فشل العديد من المرشحين في التتويج بالمعدن الأصفر، رغم أن كثيراً من وسائل الإعلام العالمية وضعت أسماءهم في قوائمها، قبل انطلاق المنافسات.

وفشل المغربي سفيان البقالي والبحرينية وينفريد موتيلي يافي في الدفاع عن لقبيهما، في سباقي ثلاثة آلاف متر موانع، رغم وصولهما إلى طوكيو كأبرز المرشحين، فيما كانت مشاركة الجزائري جمال سجاتي صاحب فضية سباق 800 متر، والبحرينية سلوى عيد ناصر، التي نالت برونزية 400 متر، والقطري عبد الرحمن سامبا، الذي أحرز المعدن ذاته في سباق 400 متر، حواجز، إيجابية، إذ قارع الثلاثي كبار الأسماء في مسابقاتهم، كما خسر العرب فرصة زيادة رصيدهم، بعدما أعلن البطل الأولمبي العالمي القطري، معتز برشم، الحائز على الميدالية البرونزية في مسابقة الوثب العالي قبل عامين، الانسحاب من البطولة بسبب الإصابة. وكان الوحيد، الذي طوّق عنقه بالمعدن النفيس من جذور عربية، البرتغالي إسحاق ناصر المغربي الأصل، الذي خالف التوقعات بإحرازه ذهبية سباق 1500 متر.

وارتفعت الغلة العربية في تاريخ البطولات العالمية إلى 88 ميدالية، بينها 34 ذهبية و27 فضية و27 برونزية، إذ يتصدر المغرب القائمة بـ 34 ميدالية (12 ذهبية و13 فضية وتسع برونزيات)، ثم البحرين برصيد 16 (ثماني ذهبيات وأربع فضيات وأربع برونزيات)، والجزائر برصيد 12 ميدالية (ست ذهبيات وثلاث فضيات وثلاث برونزيات)، ثم قطر مع 12 ميدالية (خمس ذهبيات وفضيتان وخمس برونزيات).

وتعود المرة الأخيرة، التي فشل فيها العرب بتطويق أعناقهم بالمعدن النفيس إلى بكين 2015، حين حققت التونسية حبيبة لغريبي فضية سباق ثلاثة آلاف متر موانع، والمصري إيهاب عبد الرحمن فضية رمي الرمح، والمغربي عبد العاطي إيكدير برونزية سباق 1500 متر، والبحرينية يونيس كيروا برونزية الماراثون، في تكرار لسيناريو موسكو 2013، عندما أحرز برشم فضية الوثب العالي والجيبوتي عين الله سليمان برونزية 800 متر. وتبقى المشاركة الأسوأ في النسخة الأولى في هلسنكي عام 1983 ببرونزية واحدة، لتعود العاصمة الفنلندية وتشكّل منعطفاً مهماً في تاريخ المشاركات العربية، فقد كانت نسخة عام 2005 ذروة التألق مع أربع ذهبيات وفضيتين. أما من ناحية أكثر عدد من الميداليات (ثماني ميداليات)، فكانت نسخة غوتبورغ السويدية عام 1995 الأفضل للرياضيين العرب، لأنها شهدت حصولهم على ثلاث ذهبيات، ومثلها من الفضيات، إضافة إلى برونزيتين.