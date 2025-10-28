مونديال تحت 17 عاماً... 48 منتخباً في أسباير أكاديمية النجوم

- استضافة مميزة في أكاديمية أسباير: تستضيف قطر بطولة كأس العالم تحت 17 سنة في 3 نوفمبر، بمشاركة 48 منتخباً. تُقام جميع المباريات في أكاديمية أسباير، باستثناء المباراة النهائية في استاد خليفة الدولي، مما يسهل تنقل المنتخبات والمشجعين. - أكاديمية أسباير: مصنع النجوم: تُعتبر الأكاديمية مركزاً رياضياً عالمياً، حيث ساهمت في تطوير نجوم كرة القدم القطرية مثل أكرم عفيف، وسعد الشيب، والمعز علي، بالإضافة إلى رياضيين بارزين في ألعاب القوى مثل معتز برشم. - فرصة لاكتشاف المواهب الجديدة: يشارك في البطولة حوالي 1104 لاعبين، مما يتيح فرصة لاكتشاف مواهب جديدة. تُعتبر البطولة فرصة للكشافين لمتابعة اللاعبين الواعدين من مختلف القارات.

تنطلق بطولة مونديال تحت 17 سنة في قطر يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بمشاركة 48 منتخباً، ولكن اللافت أن بطولة الصغار تختلف عن بطولة الكبار مثل بطولة كأس العالم 2022، إذ إن الملاعب التسعة التي ستُستخدم لمباريات البطولة العالمية، ثمانية منها ستكون داخل أكاديمية أسباير الشهيرة وملعب واحد فقط سيكون قريباً منها وهو ملعب خليفة الدولي الذي سيحتضن المباراة النهائية فقط.

48 منتخباً في أسباير أكاديمية النجوم

تشهد بطولات مثل كأس العالم عادةً توزع المنتخبات في عدة مدن مستضيفة للبطولة، باستثناء ربما ما حصل في مونديال قطر 2022، الذي كان في العاصمة القطرية الدوحة وضواحيها، حيثُ كانت هناك سهولة في تنقل المشجعين والمنتخبات المشاركة بين الملاعب المستضيفة للمباريات، بفضل قرب المسافات بين جميع الملاعب داخل مدينة واحدة، ولكن في مونديال تحت 17 سنة في قطر، سينحصر حضور المنتخبات الـ48 المشاركة، بمساحة واحدة مُحددة داخل أكاديمية أسباير الشهيرة.

ويأتي اختيار أكاديمية أسباير لاستضافة الـ104 مباريات في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، بسبب ضمها لثمانية ملاعب داخل المنشأة الرياضية الضخمة، وعلى هذه الملاعب الثمانية ستخوض المنتخبات الـ48 جميع المباريات من دور المجموعات، مروراً بدور الـ32 ودور الـ16 وربع النهائي، وصولاً إلى الدور نصف النهائي، ما عدا المباراة النهائية التي ستُلعب على استاد خليفة الدولي.

ستحتضن أكاديمية النجوم الحدث الكروي المرتقب، وهي التي شهد عليها العالم أنها صنعت عدداً من النجوم المُميزين في كرة القدم القطرية والتي جعلت منتخب العنابي قوةً آسيوية مُميزة في كرة القدم خلال السنوات الماضية، إذ إن أبرز النجوم الذين تُوجوا بلقب كأس آسيا 2019 وكأس آسيا 2023، هم من خريجي أكاديمية أسباير، ولعل أبرزهم أكرم عفيف نجم منتخب قطر ونادي السد، بالإضافة للحارس سعد الشيب، وهداف العنابي المُعز علي.

كما أن أسباير أكاديمية للنجوم في رياضات أخرى غير كرة القدم، وعلى رأسهم معتز برشم، أحد أفضل نجوم قطر في الألعاب الأولمبية والذي حصد ميداليات ذهبية أولمبية، وكذلك في بطولات العالم خلال السنوات الماضية، بالإضافة لرياضيين في ألعاب القوى في رمي الرمح والجري والسكواش وتنس الطاولة والمبارزة، كما وتخرج من أسباير عدد من الطُلاب المجتهدين في مجالات التدريب والطب والتغذية والهندسة أيضاً.

نجوم جُدد من أرض أكاديمية النجوم في أسباير

سيُشارك حوالى 1104 لاعبين في 104 مباريات ستُلعب في ملاعب أكاديمية النجوم في أسباير، هذا لو اعتمد كل منتخب 23 لاعباً في قائمته النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، وينتظر أن يُقدم عدد كبير من بين الـ1104 لاعبين مستوى مُميزاً على أرض الملعب ويخطفوا الأضواء، ومنهم من سيخرج من أكاديمية أسباير بطلاً ومطلوباً من أندية عربية أو أوروبية أو عالمية كبيرة جداً.

كل لاعب سيخوض مباريات على ملاعب أكاديمية أسباير المُرقمة (1,2,3,4,5,6,7,8)، وسيبقى القليل منهم لكي يخوض المباراة النهائية يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والجميع يعرف أن بطولات مثل كأس العالم تحت 17 سنة، يُتابعها كشافون للأندية من مختلف بطولات كرة القدم حول العالم، ما يعني أن أرض أكاديمية النجوم في أسباير ستشهد على بروز نجوم جدد من 48 منتخباً ستشارك في البطولة العالمية على أرض قطر.

يُذكر أن المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى بطولة مونديال الناشئين تحت 17 سنة، هي من قارة آسيا (تسعة منتخبات)، قارة أفريقيا (عشرة منتخبات)، قارة أميركا الشمالية الكونكاكاف (ثمانية منتخبات)، قارة أميركا الجنوبية الكونميبول (سبعة منتخبات)، قارة أوقيانوسيا (ثلاثة منتخبات)، وأخيراً من قارة أوروبا الأكثر مشاركة وحضوراً (11 منتخباً).