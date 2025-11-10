مونديال الناشئين 2025 في قطر... إلهام للصغار من أجل مستقبل واعد

- بطولة مونديال تحت 17 سنة في قطر تجذب اهتماماً كبيراً من الصغار والمشجعين الناشئين، مما يعزز شغفهم بكرة القدم ويحفزهم لتحقيق مستقبل واعد في هذا المجال. - اللاعبون الناشئون مثل فيكتور كارلو وكلاوديو كونتي يعبرون عن طموحاتهم في أن يصبحوا محترفين، مستلهمين من الأجواء التنافسية والمهارات التي يشاهدونها في البطولة. - البطولة تُقام من 3 إلى 27 نوفمبر 2025 في ثمانية ملاعب بأسباير زون، وتُعد الأولى من خمس نسخ متتالية تستضيفها قطر حتى 2029.

جذبت مباريات بطولة مونديال تحت 17 سنة، المقامة حالياً في قطر، اهتماماً كبيراً من الصغار والمشجعين الناشئين من مختلف أنحاء العالم، الذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في الحدث الرياضي العالمي، والذي سيكون مصدر استقطاب للصغار من أجل مستقبل واعد في الحياة وكرة القدم.

ومع تواصل مباريات مونديال الناشئين قطر 2025 والمشاركة الواسعة من مختلف فئات المشجعين، لا سيما الناشئين، التقت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة بعدد منهم في أسباير زون، حيث تحدثوا عن تجربتهم في حضور المباريات وعن أهمية البطولة بالنسبة لهم. وقال فيكتور كارلو، لاعب كرة القدم الكرواتي، البالغ من العمر 13 عاماً، إن البطولة توضح ما ينبغي القيام به للوصول إلى قمة النجاح، وتابع: "أمنيتي أن أصبح لاعباً محترفاً والمشاركة في بطولات عالمية. وجودي هنا لمتابعة المباريات، ويمكنني من معرفة ما يتطلبه النجاح على أرض الواقع، مع مشاهدة اللاعبين الذين يظهر عليهم بوضوح التصميم والروح التنافسية اللازمين لتحقيق النجاح".

في المقابل، تحدثت برونا بوريت ليجيرون، البالغة من العمر 11 عاماً، والتي كانت تشاهد المباريات برفقة عائلتها، وقالت إنها تستمتع بالحضور مع المشجعين وسط أجواء كروية مشوقة، وأضافت: "الأجواء هنا استثنائية، مع هتاف متواصل طوال الوقت، وعندما أعتقد أنني أستطيع الجلوس، يحدث ما يجعلنا نقف مجدداً للتشجيع".

أما كلاوديو كونتي البالغ من العمر 11 عاماً، والذي حضر مباراة الافتتاح بين المنتخبين القطري والإيطالي للناشئين، ويتدرب في أكاديمية يوفنتوس ونادي الريان، فقال: "مجيئي إلى هنا ومشاهدة اللاعبين ومدى براعتهم والمهارات التي يتمتعون بها، يجعلاني أؤمن بقدرتي على تحقيق أحلامي. آمل أن ألعب مثلهم في محفل رياضي عالمي يوماً ما، سواء كان ذلك في منتخب إيطاليا أو قطر".

وتحدث غابرييل أغويار، البالغ من العمر 14 عاماً، من دولة البرتغال، عن حماسه لحضوره في منصة لاكتشاف المواهب الكروية اللامعة، وقال: "هؤلاء اللاعبون هم نجوم المستقبل. عندما يعتزل اللاعبون الأكبر سناً، سيكون هذا الجيل قد أصبح شاباً ومستعداً لتحقيق تطلعات بلدانه وآمالها".

وتستضيف دولة قطر بطولة مونديال الناشئين في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، وتُقام المباريات البالغ عددها 104 في ثمانية ملاعب في أسباير زون، فيما تقام المباراة النهائية في استاد خليفة الدولي الذي يقع أيضاً في أسباير زون، وتُعد بطولة كأس العالم تحت 17 سنة في قطر 2025 الأولى من بين خمس نسخ متتالية تستضيفها دولة قطر حتى العام 2029.