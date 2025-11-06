مونديال الناشئين يُلهم المُشجعين الصغار عبر بوابة نجوم الغد

06 نوفمبر 2025
مونديال الناشئين يُلهم المُشجعين الصغار عبر بوابة نجوم الغد
أصبحت مواجهات مونديال الناشئين في قطر محط اهتمام كبير من المشجعين الصغار بمختلف دول العالم، إذ عبّر بعضهم، في حديثهم مع اللجنة المنظمة، عن سعادتهم بانطلاق الحدث العالمي، الذي أتاح الفرصة أمامهم لمُشاهدة سطوع نجوم الغد.

ومع تواصل المباريات في مونديال الناشئين قطر 2025، والمشاركة الواسعة من مختلف فئات المشجعين، لا سيما الصغار، التقت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة عدداً منهم في منطقة أسباير زون، والذين تحدثوا عن تجربتهم في حضور المباريات، وعن أهمية البطولة بالنسبة لهم. وقال لاعب كرة القدم الكرواتي، فيكتور كارلو، البالغ من العمر 13 عاماً، إن البطولة توضح ما ينبغي القيام به للوصول إلى قمة النجاح. وتابع: "أمنيتي أن أصبح لاعباً محترفاً، والمشاركة في بطولات عالمية المستوى. وجودي هنا لمتابعة المباريات يمكنني من معرفة ما يتطلبه النجاح على أرض الواقع، مع مشاهدة اللاعبين، الذين يظهر عليهم بوضوح التصميم والروح التنافسية اللازمين لتحقيق النجاح".

فيما قالت برونا بوريت ليجيرون، البالغة من العمر 11 عاماً، والتي كانت تشاهد المباريات برفقة عائلتها، إنها تستمتع بالحضور مع المشجعين وسط أجواء كروية مشوقة. وأضافت: "الأجواء هنا استثنائية، مع هتاف متواصل طوال الوقت، وعندما أعتقد أنني أستطيع الجلوس، يحدث ما يجعلنا نقف مجدداً للتشجيع". أما كلاوديو كونتي، البالغ من العمر 11 عاماً، والذي حضر مباراة الافتتاح بين المنتخبين القطري والإيطالي للناشئين، ويتدرب في أكاديمية يوفنتوس ونادي الريان، فقال: "مجيئي إلى هنا، ومشاهدة اللاعبين ومدى براعتهم والمهارات، التي يتمتعون بها، يجعلانني أؤمن بقدرتي على تحقيق أحلامي. آمل أن ألعب مثلهم في محفل رياضي عالمي يوماً ما، سواء كان ذلك في منتخب إيطالي أو قطري".

وبدوره، عبّر غابرييل أجويار، البالغ من العمر 14 عاماً، من دولة البرتغال، عن حماسه للحضور في منصة لاكتشاف المواهب الكروية اللامعة. وقال: "هؤلاء اللاعبون هم نجوم المستقبل. عندما يعتزل اللاعبون الأكبر سناً، سيكون هذا الجيل قد أصبح شاباً ومستعداً لتحقيق تطلعات وآمال بلدانهم". وتستضيف دولة قطر مونديال الناشئين في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وتقام المباريات البالغ عددها 104 مواجهات على ثمانية ملاعب، فيما تقام المباراة النهائية باستاد خليفة الدولي، الذي يقع أيضاً في "أسباير زون".

