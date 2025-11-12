- شهد مونديال الناشئين 2025 في قطر مشاركة 48 منتخباً لأول مرة، مع إقامة 72 مباراة في دور المجموعات خلال تسعة أيام، وتسجيل 250 هدفاً، مما يعكس نجاح البطولة في جذب المواهب والمشجعين من حول العالم. - تأهلت منتخبات جديدة مثل جمهورية أيرلندا وأوغندا وزامبيا إلى دور الـ32، بجانب منتخبات عربية كالمغرب وتونس ومصر، مما يعكس التنوع والتميز في البطولة. - أكد جاسم عبد العزيز الجاسم على نجاح قطر في تنظيم البطولة، حيث استقطبت 52657 مشجعاً، مما يعكس ثقافة كرة القدم النابضة بالحياة في البلاد.

وصلت بطولة مونديال الناشئين تحت 17 سنة في قطر إلى ختام دور المجموعات، الذي شهد اهتماماً كبيراً من المشجعين من حول العالم، وكذلك بروز مواهب مُميزة في مختلف المنتخبات العربية والعالمية، حيثُ تُقام المباريات في أكاديمية أسباير زون في أول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخباً.

وشهد دور المجموعات في بطولة مونديال الناشئين 2025، 72 مباراة متتالية أقيمت خلال تسعة أيام، في سابقة تعد الأولى من نوعها في أي بطولة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بما فيها كأس العالم قطر 2022، التي شهدت 64 مباراة على مدار 29 يوماً.

وتميّز مونديال الناشئين أيضاً بتسجيل 250 هدفاً في دور المجموعات، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها بطولة كأس العالم تحت 17 سنة حاجز الـ200 هدف في تاريخها، وشهد الحدث الرياضي أيضاً أكبر نتيجة فوز في تاريخ كأس العالم للناشئين بفوز منتخب المغرب على كاليدونيا الجديدة بـ16 هدفاً نظيفاً.

كما يعد مونديال الناشئين قطر 2025 أول نسخة من بطولة كأس العالم تشهد دور الـ32، إذ انضمت منتخبات جمهورية أيرلندا وأوغندا وزامبيا، والتي تشارك لأول مرة في الحدث الرياضي، إلى المنتخبات التي تأهلت إلى الدور التالي، بما في ذلك ألمانيا حاملة اللقب، والبرازيل الفائزة باللقب أربع مرات، كما تأهلت ثلاث منتخبات من العالم العربي إلى دور الـ32 وهي المغرب وتونس ومصر.

ومع إسدال الستار على دور المجموعات، أكد جاسم عبد العزيز الجاسم، الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس العالم تحت 17 سنة أن دولة قطر صنعت إنجازاً تاريخياً مجدداً باستضافتها أكبر نسخة في تاريخ بطولات كأس العالم، مما يوضح تميزها في مجال تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية العالمية، والتزامها بتطوير كرة القدم للناشئين، وذكر قائلاً: "على مدار تسعة أيام من دور المجموعات في مونديال الناشئين قطر 2025، رحّبنا بعشرات الآلاف من المشجعين، الذين صنعوا أجواءً احتفالية رائعة جعلت البطولة مهرجاناً فريداً من نوعه. وأثبتت ملاعب أسباير زون أنها منصة مثالية للمواهب الصاعدين من أنحاء العالم، الذين سيصبح العديد منهم أساطير ونجوم الغد. وأتاح وجود الملاعب في منطقة واحدة للاعبين والصحافيين والمشجعين على حد سواء أن يكونوا في قلب الحدث والاستمتاع بتجربة استثنائية في البطولة العالمية".

في المقابل حققت البطولة نجاحاً باهراً في استقطاب المشجعين الناشئين والشباب، إذ توافد عدد كبير من العائلات والأطفال إلى الملاعب لتشجيع المنتخبات المشاركة في البطولة، وبلغ عدد المشجعين الذين حضروا المباريات في دور المجموعات 52657 متفرجاً، مما يعكس ثقافة كرة القدم النابضة بالحياة في قطر. وساهمت المشاركة الفاعلة للجاليات واحتفالها بالشغف المشترك بكرة القدم في تعزيز الأجواء الحيوية في الملاعب.