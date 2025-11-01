- المنتخب القطري للناشئين، الفائز بكأس آسيا 1990 والوصيف خمس مرات، يسعى لتحقيق حضور تاريخي في موندياله الثامن، بقيادة ألفارو ميخيا، مدرب ريال مدريد السابق، الذي تولى تدريب الفريق في فبراير 2022. - ميخيا، الذي وقع عقداً مع الاتحاد القطري في يناير 2025، يواجه تحديات كبيرة في المجموعة الأولى أمام إيطاليا، جنوب أفريقيا، وبوليفيا، ويعتبرها فرصة قيّمة للاعبين القطريين. - تطور كرة القدم في قطر قبل كأس العالم 2022 كان مذهلاً، مع تحسينات في المرافق والملاعب، ويستعد المنتخب بحماس كبير لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

يأمل المنتخب القطري للناشئين، الفائز بنسخة كأس آسيا عام 1990، والوصيف في خمس مناسبات من قبل في البطولة القارية، أعوام 1985 و1986 و1992 و1994 و1998، في تدوين حضور تاريخي، خلال الظهور المونديالي الثامن، وهو يخوض غمار هذه المشاركة متسلحاً بدعم جماهيره. ويدخل "عنابي الناشئين" المنافسات، تحت قيادة قلب دفاع ريال مدريد السابق، ألفارو ميخيا (43 عاماً)، الذي انتقل إلى قطر عام 2014، ليلعب لفريق الشحانية. وبعد ست سنوات، أصبح مساعداً للمدرب في النادي نفسه، ثم تولى منصب المدرب في فبراير/ شباط 2022.

وقبل أقل من تسعة أشهر، وتحديداً في يناير/ كانون الثاني 2025، وقع ميخيا عقداً مع الاتحاد القطري لكرة القدم، ليقود المنتخب على أرضه في كأس العالم تحت 17 عاماً المقبلة. وقبل انطلاق العرس العالمي، تحدث ميخيا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن مسيرته التي امتدت لعقد من الزمن، وتجاربه في قطر، والتحديات المنتظرة في المجموعة الأولى أمام منتخبات إيطاليا وجنوب أفريقيا وبوليفيا، في المشاركة الثامنة بهذه البطولة.

وعن الانتقال من تدريب الأندية، إلى منتخب قطر تحت 17 عاماً، قال نجم ريال مدريد السابق: "كان قراراً مفاجئاً. لقد أمضيت عشرة مواسم في نادي الشحانية. إنه المكان الذي أعتبره وطني، وكنت أشعر باستقرار كبير هناك. لم أكن أتوقع القرار، ولكن عندما عُرِضَ هذا التحدي، كانت فرصة رائعة لي وللبلد. إنها تجربة قيّمة للاعبين القطريين، والذين أعتقد أن بإمكانهم الاستفادة منها كثيراً، لأنها مليئة بالتحديات على جميع المستويات".

وعن تجربته مع تطور كرة القدم في قطر، قبل كأس العالم 2022، أردف المدير الفني الإسباني: "لقد كانت عملية رائعة. لقد مررنا بجميع التغييرات، بدءاً من المرافق والملاعب وصولاً إلى التطوير الحضري، والفنادق، والمجمعات الرياضية. كل العمل الذي استُثمر لاستضافة بطولة كبرى كهذه تطلب جهداً كبيراً". وحول مواجهة إيطاليا وجنوب أفريقيا وبوليفيا في دور المجموعات، قال ميخيا: "نحن متحمسون للغاية. تمثل بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً هذه تحدياً كبيراً. نحن ندرك مكانة قطر، ومدى قوة المنافسين، وحجم هذا التحدي الكبير. سنخوض البطولة بحماس كبير، وهدفنا هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة".