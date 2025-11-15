مونديال الناشئين... منتخبات أفريقيا تهدد كبار العالم بإنجازات بارزة

- تألقت المنتخبات الأفريقية في مونديال الناشئين بقطر، حيث وصلت أربعة منتخبات إلى الدور ثمن النهائي، مما يعكس تطور مستوى الناشئين في القارة السمراء. - تصدرت السنغال مجموعتها، وحققت منتخبات المغرب وتونس ومصر وأوغندا مراكز متقدمة، بينما ودّع منتخب ساحل العاج البطولة من الدور الأول. - سجلت المنتخبات الأفريقية 13 انتصاراً و61 هدفاً، وتألق العديد من المواهب الشابة مثل ناهل حداني وعبد الله وزان، مما يعكس التفوق الجماعي والفني للفرق الأفريقية.

واصلت منتخبات أفريقيا تحت 17 عاماً نتائجها المميزة في مونديال الناشئين بقطر، الذي يستمر حتى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إذ نجحت أربعة منتخبات من أصل عشرة في تخطي دور الـ32 من المسابقة، والوصول إلى الدور ثمن النهائي، قبل الصدام المرتقب بينها من أجل الوصول إلى الدور ربع النهائي، وأكد الأداء الأفريقي اللافت قدرة القارة السمراء على المنافسة بقوة، وأظهر مستوى متطوراً للناشئين على الساحة العالمية، وسط متابعة جماهيرية كبيرة.

وشاركت عشرة منتخبات أفريقية في مونديال الناشئين بقطر، ويتعلق الأمر بكل من جنوب أفريقيا والمغرب والسنغال وتونس ومصر وساحل العاج وزامبيا وبوركينا فاسو وأوغندا ومالي، وقد استطاعت تسعة منتخبات منها تجاوز مرحلة المجموعات بنجاح، وتصدرت السنغال المجموعة الثالثة، وحلّت جنوب أفريقيا ثانياً في المجموعة الأولى، وزامبيا في الثامنة، وبوركينا فاسو في التاسعة، ومالي في الثانية عشرة، بينما تمكنت منتخبات المغرب وتونس ومصر وأوغندا من العبور ضمن أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات، فيما ودّع منتخب ساحل العاج الدور الأول.

وحققت المنتخبات الأفريقية نتائج مميزة في دور المجموعات، إذ بلغت 13 انتصاراً مقابل خمسة تعادلات و12 هزيمة، وسجلت 61 هدفاً فيما استقبلت 41 هدفاً، وتصدر النتائج الباهرة فوز المنتخب التونسي على فيجي (6-0) في الجولة الأولى، وانتصار المغرب التاريخي على كاليدونيا الجديدة (16-0)، بالإضافة إلى فوز منتخب أوغندا على فرنسا، وصيف النسخة الماضية، (1-0) في الجولة الثالثة، كما شهدت البطولة تألق العديد من المواهب الشابة، أبرزها المغربيان ناهل حداني وعبد الله وزان اللذان سجلا ثلاثة أهداف لكل منهما، إلى جانب السنغالي بكاري سونكو، والمالي نيدكورا بومبا، والبوركينابي محمد زونغو، وغيرهم من الأسماء الأخرى.

وفي المباراة الأولى لدور الـ32 من مونديال الناشئين بقطر، تمكن منتخب مالي من تجاوز عقبة زامبيا يوم الجمعة الماضي، في قمة أفريقية خالصة بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليصل إلى الدور ثمن النهائي، ويضرب موعداً مع المنتخب المغربي تحت قيادة المدرب نبيل باها (44 عاماً)، الذي استطاع التغلب هو الآخر على الولايات المتحدة الأميركية بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

وتواصل التألق الأفريقي في مونديال الناشئين بفوز منتخب بوركينا فاسو على ألمانيا، بطل النسخة السابقة عام 2023، وذلك بعدما استطاعت تشكيلة "الخيول البوركينابية" من الفوز على الماكينات الألمانية بهدف نظيف، لتضرب بذلك موعداً مع منتخب أوغندا في قمة أفريقية ثانية في الدور ثمن النهائي، علماً أن المنتخب الأوغندي استطاع تجاوز عقبة منتخب السنغال في الدور السابق بالانتصار عليه بنتيجة هدف من دون رد، ما يؤكد تفوق الأداء الجماعي والمستوى الفني للفرق الأفريقية في البطولة.

وفي حال تجاوز المنتخب المغربي عقبة مالي، فسيصطدم في الدور ربع النهائي بالمتأهل من مواجهة البرازيل ضد فرنسا، بينما سيكون الفائز من بوركينا فاسو وأوغندا في الطريق الثاني، ليواجه المتأهل من مباراة إيطاليا وأوزبكستان، وفي المقابل، لم يقف الحظ إلى جانب منتخب تونس، الذي هُزم أمام النمسا بثنائية نظيفة، فيما ودّع المنتخب المصري المسابقة عقب خسارته الكبيرة أمام نظيره السويسري بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، بينما تلقى منتخب جنوب أفريقيا هزيمة قاسية أمام اليابان في الدور نفسه بثلاثية نظيفة.