مونديال الناشئين: مصر تلاقي سويسرا ومهمة صعبة للمغرب وتونس

- تأهلت منتخبات مصر والمغرب وتونس إلى الدور الثاني من كأس العالم للناشئين في قطر، بينما خرجت قطر والسعودية والإمارات. جميع المنتخبات العربية تأهلت كأفضل ثمانية منتخبات في المركز الثالث. - يواجه المغرب الولايات المتحدة بعد تحقيقه انتصاراً تاريخياً، بينما يلتقي منتخب مصر مع سويسرا، وتواجه تونس النمسا في مواجهات صعبة بسبب الإصابات والعقوبات. - في بقية المباريات، تلتقي الأرجنتين مع المكسيك، والسنغال مع أوغندا، وفنزويلا مع كوريا الشمالية، وألمانيا مع بوركينافاسو، وزامبيا مع مالي، وأيرلندا مع كندا، والبرازيل مع باراغواي.

سيكون الحضور العربي ممثلاً بثلاثة منتخبات في الدور الثاني من كأس العالم للناشئين في قطر، بعد تأهل منتخبات مصر والمغرب وتونس، وذلك بنهاية الدور الأول الذي شهد خروج منتخبي قطر والسعودية والإمارات من المنافسة، وقد تأهلت المنتخبات العربية جميعها في المركز الثالث، وذلك ضمن أفضل ثمانية منتخبات حصلت على هذا المركز بنهاية دور المجموعات، كما نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم برنامج مباريات الدور المقبل، التي تنطلق يوم الجمعة في انتظار تحديد موعد انطلاق كلّ مباراة.

وبعدما دخل التاريخ بتحقيق أعرض انتصار في سجل البطولة، سيخوض منتخب المغرب مباراته في الدور المقبل أمام منتخب الولايات المتحدة، الذي تصدّر مجموعته بالعلامة الكاملة، ما يُثبت أن مهمة أشبال المغرب ستكون صعبة، خاصة أن بدايتهم في المنافسة شهدت خسارتين، ولكن التدارك حصل في اللقاء الثالث والأخير.

وسيلعب منتخب مصر الذي حصد أربع نقاط في الدور الأول ضد سويسرا، ويُمكن للمنتخب المصري التأهل إن استعاد مستواه في بداية البطولة، حيث كانت الانطلاقة إيجابية قبل أن يخسر آخر لقاء، وأمامه الفرصة من أجل التعويض رغم أن المهمة ستكون بلا شك صعبة للغاية ضد منافس حصد سبع نقاط في الدور الأول متصدراً مجموعته أمام كوريا الجنوبية والمكسيك.

وستكون مهمة تونس صعبة أيضاً بمواجهة النمسا، التي احتلّت الصدارة في مجموعتها، ويُعتبر التحدّي شديد التعقيد على "نسور قرطاج"، خاصة بعدما فقدوا خدمات عديد من اللاعبين وسيخوضون المواجهة برصيد منقوص من أسماء أساسية بسبب العقوبات والإصابات التي تزيد في تعقيد المهمة أمام منافس يملك قدرات جيدة وقد خسر منتخب تونس مرّتين في الدور الأول.

وفي بقية المباريات سيواجه منتخب الأرجنتين الذي قدم عرضاً قوياً في الدور الأول محققاً ثلاثة انتصارات وحصد المركز الأول كأفضل منتخب في هذا الدور، منتخب المكسيك الذي حصد المركز الثالث في مجموعة والأخير بين المنتخبات التي تأهلت. كما ستلعب السنغال ضد أوغندا التي صنعت الحدث في اليوم الأخير من الدور الأول بعدما انتصرت على المنتخب الفرنسي، وتلعب فنزويلا ضد كوريا الشمالية وألمانيا ضد بوركينافاسو وزامبيا ضد مالي وأيرلندا ضد كندا والبرازيل ضد باراغواي وكرواتيا ضد أوزباكستان وإيطاليا ضد التشيك وفرنسا ضد كولومبيا وكوريا الجنوبية ضد إنكلترا والبرتغال ضد بلجيكا واليابان ضد جنوب أفريقيا.