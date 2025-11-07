مونديال الناشئين.. مشجعون يتوقعون وصول منتخب عربي إلى المربع الذهبي

انطلقت بطولة مونديال الناشئين في قطر قبل أيام بمشاركة 48 منتخباً، وفيما تشهد البطولة حضوراً جماهيرياً مُميزاً، استطلع "العربي الجديد" آراء بعض المشجعين حول هوية المنتخبات التي لديها الإمكانيات للوصول إلى المربع الذهبي في مونديال الصغار. 

وفيمأ توقعت أكثرية المشجعين في حديث خاص لكاميرا "العربي الجديد"، وصول عدد من المنتخبات الكبيرة والتي تملك تاريخاً مُميزاً في بطولات المونديال مثل الأرجنتين والبرازيل والبرتغال إلى المربع الذهبي، كان هناك إجماع كبير على أن منتخباً عربياً واحداً سيكون حاضراً على الأقل في الدور نصف النهائي من بطولة مونديال الناشئين 2025 المقامة حالياً في قطر حتى 27 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي. 

ووفقاً لآراء المشجعين، فإنّ منتخب المغرب حصل على النسبة الأكبر من الأصوات للوصول إلى المربع الذهبي، وخلفه منتخبا تونس ومصر، كما نال منتخب قطر أصواتاً أيضاً رشحته للوصول إلى الدور نصف النهائي في البطولة العالمية للناشئين، حيثُ ارتكزت الآراء على مشجعين حضروا المباريات الأولى من البطولة حتى الآن، والتي قدّمت فيها المنتخبات العربية مستويات مُميزة وجيدة. 

يُذكر أنّ نتائج المنتخبات العربية كانت متفاوتة في الجولة الأولى من مونديال الناشئين 2025، إذ تعادل منتخب الإمارات مع كوستاريكا، وخسر منتخب المغرب أمام اليابان بهدفين نظيفين، وخسر منتخب قطر أمام إيطاليا بهدف نظيف، فيما اكتسح منتخب تونس منافسه منتخب فيجي بسداسية نظيفة، وتفوق منتخب مصر على منتخب هايتي (4-1)، وخسر منتخب السعودية أمام النمسا بهدف نظيف.

