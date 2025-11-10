مونديال الناشئين في قطر: أقمصة بقصص مميزة يروي تفاصيلها مشجعون

- تشهد ملاعب أكاديمية أسباير في الدوحة حضوراً جماهيرياً لافتاً خلال مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، حيث يرتدي المشجعون أقمصة تحمل ذكريات مميزة من بطولات سابقة مثل كأس العرب 2021 وكأس العالم 2022. - مشجعة مغربية ترتدي قميص منتخب بلادها من مونديال 2022، الذي يرمز لإنجاز تاريخي بحصول "أسود الأطلس" على المركز الرابع، بينما مشجعة أرجنتينية تخلد زيارتها للأرجنتين بشراء قميص بعد التتويج بكأس العالم 2022. - مشجع تونسي يستعيد ذكريات كأس العرب 2021 بقميص حضر به البطولة، ومشجع كرواتي يرتدي قميصاً يذكره بمشاركة بلاده المميزة في كأس العالم قطر 2022.

تشهد ملاعب أكاديمية أسباير في الدوحة، التي تستضيف مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، حضوراً لافتاً للجماهير، اختار البعض منها أقمصة لها تاريخ مميز وارتبطت بأحداث مميزة، وقد التقت كاميرا "العربي الجديد" عدداً من الجماهير التي تواكب المباريات لتحفيز منتخباتها خلال النهائيات التي تشهد إثارة، خاصة أن الجماهير الحاضرة استعادت ذكريات كأس العرب 2021 أو كأس العالم 2022.

وأكدت مشجّعة مغربية أن القميص التي تحمله له ذكريات خاصة، بما أنه القميص الذي حمله منتخب بلادها في مونديال 2022، والذي ارتبط بتاريخ مميز بحصول "أسود الأطلس" على المركز الرابع في إنجاز غير مسبوق وتاريخي للكرة العربية والأفريقية، ووفق ما ذكرته المشجّعة، فإن القميص يرمز إلى ذكرى يفتخرون بها.

وذكرت مشجّعة للأرجنتين أنها ترتدي قميصاً اشترته عند زيارتها إلى الأرجنتين بعد التتويج بكأس العالم 2022، حيث فشلت في حضور مباراة لمنتخب "التانغو"، ولكنها قرّرت أن تخلد ذكرى الزيارة بشراء القميص الذي ترتديه في ملاعب أكديمية أسباير خلال متابعة المباريات.

ويستعيد مشجع تونسي ذكريات كأس العرب 2021 في قطر، التي بلغ خلالها "نسور قرطاج" نهائي المسابقة، وخسروا أمام منتخب الجزائر بنتيجة (0ـ2)، حيث ذكر أنه اختار قميصاً حضر به البطولة السابقة، وهو يرتديه خلال هذه النسخة.

واعترف مشجع كرواتي بأن القميص الذي يرتديه يعيده إلى ذكريات المشاركة المميزة لمنتخب بلاده خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022، عندما حصدوا المركز الثالث في البطولة، وهو ما يعيد إليه الحنين لهذه المشاركة الناجحة.