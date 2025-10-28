مونديال الناشئين.. تعرف إلى خفايا ملاعب أكاديمية أسباير

- تستعد قطر لاستضافة مونديال الناشئين في نوفمبر، بمشاركة 48 منتخباً على ملاعب أكاديمية أسباير في الدوحة، حيث تتنافس المواهب الشابة على اللقب العالمي. - أكاديمية أسباير، التي تضم ثمانية ملاعب، ستستضيف 104 مباريات، مع تجهيزات مطابقة لمواصفات "فيفا"، بما في ذلك أنظمة البث والضيافة، مع تخصيص استاد خليفة الدولي للنهائي. - اللجنة المنظمة وفرت ممرات خاصة للجماهير لتسهيل التنقل بين الملاعب، مع مشاركة ست دول عربية، مما يضمن حضوراً جماهيرياً كبيراً.

تترقب الجماهير الرياضية انطلاق مونديال الناشئين في قطر، الذي سيبدأ في الثالث من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، على ملاعب أكاديمية أسباير في العاصمة الدوحة، وبمشاركة 48 منتخباً تتصارع على تحقيق اللقب العالمي، الذي سيكون متاحاً أمام المواهب، التي تبحث عن شق طريقها نحو الأندية الكبرى.

وتستضيف أكاديمية أسباير على ملاعبها جميع مواجهات مونديال الناشئين في قطر البالغ عددها 104 مباريات، بعدما عملت اللجنة المنظمة للمسابقة العالمية على إعادة تهيئة جميع المنشآت، حتى تكون مطابقة لمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأبرزها: أنظمة البث، غرف تغيير الملابس، تعزيز الأنظمة الذكية (إضاءة وتكييف وتوزيع الطاقة)، بالإضافة إلى تطوير مرافق الضيافة الخاصة بالجماهير.

وتضم أكاديمية أسباير ثمانية ملاعب، ستكون مخصصة للمنتخبات المتنافسة في مونديال الناشئين بقطر، مع تنظيم مسارات خاصة للجماهير، عبر وضع السيارات في أماكن خاصة، فيما ستكون مهمة المشجع الذي يستقل المترو سهلة للغاية، مع تأكيد اللجنة المنظمة أن استاد خليفة الدولي سيكون مخصصاً لاستضافة المواجهة النهائية للمسابقة الدولية.

وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة مونديال الناشئين في الدوحة أنها قامت بعمل ممرات خاصة للجماهير الرياضية، حتى تتحرك بحرية وسهولة بين الملاعب الثمانية، الأمر الذي سيجعلها تتمكن من حضور أكثر من مواجهة خلال اليوم الواحد، الذي سيشهد إقامة ثماني مواجهات خلال مرحلة المجموعات يومياً، مع الإشارة إلى أن هناك ست دول عربية مشاركة في الحدث البارز، ما يعني ضمان حضور كثيف للمشجعين.

وأكدت اللجنة المنظمة لمونديال الناشئين أنها استطاعت بعد نهاية بطولة كأس العالم 2022، إجراء صيانة كاملة ومتجددة لأكاديمية أسباير، التي ستستضيف الحدث البارز خلال خمس مناسبات متتالية، بعدما تم منحها حق الاستضافة من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم تحت 17 عاماً إلى 48 فريقاً.