تترقب الجماهير الرياضية، اليوم الجمعة، انطلاق مواجهات ربع نهائي مونديال الناشئين في قطر عندما يصطدم منتخب المغرب مع البرازيل (17:45 بتوقيت القدس المحتلة)، فيما تواجه إيطاليا اختباراً صعباً أمام بوركينا فاسو (15:30 بتوقيت القدس المحتلة)، في حين تلعب النمسا أمام اليابان (14:30)، وتخوض البرتغال قمة أوروبية مع سويسرا (16:45).

وتُعد المواجهة بين المغرب والبرازيل حديث الجماهير ووسائل الإعلام العالمية، لأنها الأبرز والأقوى، وبخاصة أنّ صغار "أسود الأطلس" كانوا مفاجأة مونديال الناشئين في قطر، بعدما كانوا على أعتاب الخروج من مرحلة المجموعات، لكن نتيجتهم التاريخية ضد كالديونا الجديدة (16-0)، جعلتهم يخطفون بطاقة التأهل إلى دور 32، بوصفهم أفضل منتخب صاحب مركز ثالث في المسابقة.

ونجح منتخب المغرب في تجاوز عقبة الولايات المتحدة في دور 32 بفضل ركلات الترجيح، قبل أن يحسم صغار "أسود الأطلس" مواجهتهم ضد مالي في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لكن أحلامهم الآن متوقفة على المباراة الصعبة في مونديال الناشئين بقطر ضد منتخب البرازيل، الذي يعتبره العديد من المراقبين المرشح الأول والأبرز لتحقيق لقب المسابقة الدولية بفضل ما قدّمه حتى الآن.

ومن جهته، يدرك منتخب إيطاليا جيداً أنه يواجه اختباراً صعباً للغاية عندما يلعب ضد منتخب بوركينا فاسو، الذي يُعد أحد أبرز المفاجآت في مونديال الناشئين بفضل نتائجه الجيدة، فيما يبحث منتخب اليابان عن مواصلة حمل الشعلة الآسيوية كونه الممثل الوحيد للقارة الصفراء، لكنه في ربع نهائي بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً يعلم أن عليه تجاوز عقبة النمسا.

والختام مع منتخب البرتغال، الذي رشحه مراقبون أيضاً لأن يكون أحد أبطال مونديال الناشئين في قطر بسبب ما فعله خلال رحلته، بداية من مرحلة المجموعات حتى دور الـ16، لكنه سيلعب في القمة الأوروبية ضد سويسرا، التي تطمح بدورها إلى تحقيق المفاجأة الكبرى وخطف الانتصار والصعود إلى المربع الذهبي، الذي سيكون بوابة عبورها إلى المباراة النهائية المرتقبة على استاد خليفة الدولي في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.