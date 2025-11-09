مونديال الناشئين: المغرب وتونس وقطر وحسابات التأهل

- منتخب المغرب يقترب من التأهل: بفضل امتلاكه ثلاث نقاط وفارق إيجابي ثمانية أهداف، يبدو أن منتخب المغرب ضمن التأهل للدور الثاني بشكل شبه مؤكد، حيث يحتاج فقط لتفوقه على منتخب آخر في المجموعات المتبقية. - حسابات معقدة لتونس: رغم خسارته في آخر مواجهتين، يمتلك منتخب تونس ثلاث نقاط وفارق إيجابي ثلاثة أهداف، مما يضعه في وضع جيد للتأهل، بشرط تعثر منتخبات أخرى مثل إنكلترا والمكسيك وكولومبيا. - فرص قطر قائمة: رغم امتلاكه نقطتين فقط، تبقى فرص منتخب قطر قائمة بشرط تعثر منتخبات مثل أوغندا وتشيلي والسلفادور، مع تعادل إندونيسيا وهندوراس.

تنتظر منتخبات المغرب وتونس وقطر اكتمال النصاب في بقية مجموعات كأس العالم تحت 17 عاماً "قطر 2025"، حتى تتعرف إلى مصيرها نهائياً بشأن التأهل للدور المقبل من البطولة، وذلك بعدما أكملت المنتخبات الثلاثة منافسات مجموعاتها المختلفة بحصاد مختلف، إذ تبدو فرص التأهل للدور الثاني متباينة، وستتواصل منافسات الدور الأول يومي الاثنين والثلاثاء.

ويمكن القول إن منتخب المغرب ضمن بنسبة كبيرة جداً التأهل، والأمر أصبح شكلياً بفضل امتلاكه ثلاث نقاط، وبفارق إيجابي ثمانية أهداف، فهو يتقدم حالياً على منتخبات قطر وتونس وكوستاريكا، ومِن ثمّ يحتاج إلى أن يكون أفضل من منتخب آخر فقط بالمجموعات التي ستخوض المباريات يومي الاثنين والثلاثاء، وهو أمر شبه مؤكد، لأن إندونيسيا تحتاج للانتصار بنتيجة (10ـ0) على هندوراس المطالبة بالانتصار على منافسها المباشر (14ـ0) لتجاوز المغرب في فارق الأهداف.

وبالنسبة إلى منتخب تونس الذي كانت بدايته قوية في المسابقة قبل أن يخسر آخر مواجهتين، فهو يملك ثلاث نقاط، ورصيده إيجابي مع ثلاثة أهداف، وهو يتقدم حتى الآن على منتخبي قطر وكوستاريكا، ومِن ثمّ يحتاج ليكون أفضل من منتخبين آخرين سيحتلان المركز الثالث لضمان التأهل، وتتداخل حسابات عديدة لكي يضمن "نسور قرطاج" الصغار الصعود، ذلك أن خسارة إنكلترا في المجموعة الخامسة والمكسيك في السادسة وعدم انتصار كولومبيا والسلفادور في السابعة، كما أن وضعية إندونيسيا وهندوراس (0 نقاط لكل منهما)، تخدم تونس كثيراً، لأن كلاً منهما يملك فارقاً سلبياً مهماً، وعليه فإن فرصهما تبدو منعدمة في التأهل، وتعادلهما في المواجهة المباشرة بينهما في صالح تونس، كما أن خسارة باراغواي في المجموعة العاشرة يخدمها أيضاً، وتعثر أوغندا وتشيلي في المجموعة الـ11، وعدم تعادل السعودية ومالي في مواجهتهما المباشرة يخدم "نسور قرطاج" الصغار. ورغم تعقّد الحسابات، فإن إيجابي ثلاثة أهداف يُساعد منتخب تونس كثيراً، ويضعه أمام خيارات عديدة، وقد لا ينتظر مباريات يوم الثلاثاء ليتأكد من التأهل رسمياً.

وما زالت فرص منتخب قطر للناشئين في التأهل قائمة رغم أنه يملك نقطتين في رصيده، وهو أفضل من منتخب كوستاريكا الذي أنهى الدور الأول برصيد نقطة واحدة، أما فرصه، فهي بخسارة أوغندا أمام فرنسا في المجموعة الـ11، وعدم فوز تشيلي على كندا في المجموعة نفسها، مع عدم انتصار السلفادور على ألمانيا أو كولومبيا على حساب كوريا الشمالية في المجموعة السابعة، إلى جانب تعادل أندونيسيا أمام هندوراس، حيث لا يمتلك الفريقان أي نقطة، لكن الفوز سيضعهما في وضع متفوق على "العنابي".