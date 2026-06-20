مونديال الطائرة للناشئين في قطر.. قرعة متوازنة ومنافسة مرتقبة

- تستضيف الدوحة بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال تحت 17 عاماً في أغسطس 2026، بمشاركة 24 منتخباً موزعين على ست مجموعات، حيث يواجه المنتخب القطري منتخبات فرنسا وبولندا والمكسيك في المجموعة الأولى. - تنطلق البطولة بمباريات مثيرة تشمل مواجهة إيطاليا حاملة اللقب مع رومانيا، والأرجنتين مع الجزائر، وإيران مع اليابان، وتستمر منافسات المجموعات حتى 24 أغسطس، يليها الأدوار الإقصائية. - تُختتم البطولة في 29 أغسطس بصالة أسباير للسيدات، حيث تُقام الأدوار النهائية، ويُطبق نظام جديد يؤهل 16 منتخباً للأدوار الإقصائية، مما يعكس توجه الاتحاد الدولي لتوحيد أنظمة المنافسة.

أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، اليوم السبت، جدول مباريات بطولة العالم للرجال تحت 17 عاماً 2026، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 19 إلى 29 أغسطس/ آب المقبل، بمشاركة 24 منتخباً، على صالتي أسباير للسيدات والنادي العربي الرياضي. وأسفرت قرعة مونديال الطائرة للناشئين عن توزيع المنتخبات المشاركة على ست مجموعات، حيث وقع المنتخب القطري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات فرنسا وبولندا والمكسيك، فيما جاءت منتخبات إيطاليا وتونس والهند ورومانيا في المجموعة الثانية.

وتشهد المجموعة الثالثة منافسة بين منتخبات الأرجنتين وبورتوريكو وباكستان والجزائر، بينما تضم المجموعة الرابعة منتخبات إسبانيا وكوبا وفنزويلا والتشيك، فيما جاءت منتخبات إيران والبرازيل وبلغاريا واليابان في المجموعة الخامسة، ومنتخبات الصين تايبيه ومصر والولايات المتحدة الأميركية وتركيا في المجموعة السادسة.

ويستهل المنتخب القطري، مستضيف البطولة، مشواره في الدور الأول بمواجهة نظيره البولندي يوم 19 أغسطس المقبل، قبل أن يلتقي المنتخب الفرنسي في 20 أغسطس، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 22 من الشهر ذاته. ويشهد اليوم الافتتاحي للبطولة مواجهة المنتخب الإيطالي حامل اللقب مع نظيره الروماني على صالة النادي العربي الرياضي، فيما يلتقي المنتخب الأرجنتيني وصيف النسخة الماضية مع نظيره الجزائري على صالة أسباير للسيدات.

كما تتضمن مباريات الافتتاح لقاءات تجمع إيران مع اليابان، وإسبانيا مع التشيك، والصين تايبيه مع تركيا. وتقام منافسات دور المجموعات خلال الفترة من 19 إلى 24 أغسطس، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية التي تبدأ بدور الـ16 يوم 25 أغسطس. وتشهد البطولة تطبيق نظام جديد للمنافسات يقضي بتأهل 16 منتخباً إلى الأدوار الإقصائية، بواقع صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

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وستحتضن صالة أسباير للسيدات جميع مباريات الأدوار النهائية، بما في ذلك الدور ربع النهائي ونصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية، على أن تُختتم البطولة يوم 29 أغسطس المقبل بتتويج المنتخب الفائز باللقب. ويأتي اعتماد النظام الجديد ضمن توجه الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، لتوحيد أنظمة المنافسة في بطولات الفئات السنية مع بطولات العالم للكبار، تمهيداً لتطبيقه مستقبلاً في مختلف بطولات الناشئين والشباب التابعة للاتحاد.