مونتي كارلو للتنس: انتصار سهل لألكاراز وسينر في الدور الثاني

بدأ المصنف الأول عالمياً، الإسباني كارلوس ألكاراز (22 عاماً)، حملة الدفاع عن لقبه في دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة للتنس، بفوزه السهل على الأرجنتيني سيباستيان بايز 6-1 و6-3، اليوم الثلاثاء، في الدور الثاني.

ومثله، تخطى الإيطالي يانيك سينر، الثاني في التصنيف، هذا الدور ببطولة مونتي كارلو بفوزه الساحق على الفرنسي أوغو أومبير 6-3 و6-0. وحسم ألكاراز المجموعة الأولى 6-1 في 26 دقيقة أمام الأرجنتيني المصنف 65، المتوّج بسبعة ألقاب على الملاعب الترابية، والذي أطاح في اليوم السابق بالمخضرم السويسري ستانيسلاس فافرينكا. وجاءت المجموعة الثانية أكثر تنافساً، إذ خسر بايز إرساله في الشوط الأول لكنه نجح في كسر إرسال منافسه. غير أن الأرجنتيني لم يتمكن من معادلة النتيجة 4-4، ليحسم الإسباني المجموعة 6-3 وينهي اللقاء في ساعة و10 دقائق.

وبعد تسعة أيام من إحرازه ثنائية "صن شاين" بفوزه بدورتي إنديان ويلز وميامي لماسترز الألف نقطة، من دون أن يخسر أي مجموعة، تعامل سينر البالغ 24 عاماً بسهولة تامة مع مباراته الأولى، في الموعد الأول الكبير على الملاعب الترابية هذا الموسم. وبعدما فرض سطوته على الملاعب الصلبة، ما زال سينر يبحث عن لقبه الأول الكبير على التراب، بعدما كاد أن يتوّج بلقب بطولة رولان غاروس العام الماضي، لكنه خسر أمام الإسباني كارلوس ألكاراس في النهائي. وبات ألكاراز تحت تهديد سينر في ترتيب التصنيف العالمي، إذ تفصل بينهما 1190 نقطة فقط.