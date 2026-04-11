موناكو يحسم موقفه من نجم برشلونة.. نجوميته تحسم مصيره

يسعى نادي موناكو للحفاظ على نجمه الشاب الإسباني، أنسو فاتي (23 سنة)، القادم من نادي برشلونة الإسباني في الموسم المقبل بعد المستوى المُميز الذي قدمه على أرض الملعب خلال الموسم الكروي 2025-2026، من أجل الاستفادة من قدراته الفنية للمنافسة على الألقاب.

ونشرت صحيفة ليكيب الفرنسية، السبت، تفاصيل جديدة عن المهاجم أنسو فاتي مع نادي موناكو، إذ إن نادي الإمارة الفرنسية أكد اهتمامه الكبير بالمحافظة على المهاجم الإسباني في الموسم المقبل والتعاقد معه بشكل نهائي قادماً من نادي برشلونة، من دون تجديد عقد الإعارة الذي اتُّفق عليه قبل بداية الموسم الحالي وانتهى بانتقال فاتي من النادي الكتالوني على سبيل الإعارة.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها ليكيب الفرنسية، فإن موناكو سعيد جداً من مستوى أنسو فاتي ويريد الحفاظ عليه في الموسم الماضي، وأمام فرصة لتحقيق هذا الهدف شرط تفعيل خيار شرط البيع بعد نهاية فترة الإعارة الأولى، إذ تبلغ قيمة الخيار حوالى 11 مليون يورو فقط، وعليه إن كان النادي الفرنسي يريد المحافظة على فاتي، فعليه دفع المبلغ لنادي برشلونة وإتمام الصفقة بنجاح.

لكن العائق الوحيد الذي يُعيق إتمام الصفقة حالياً بشكل رسمي وانضمام أنسو فاتي بعقد رسمي من دون إعارة، هو الراتب المطلوب في عقد اللاعب الإسباني، إذ إنه يتقاضى حالياً حوالى 3.3 مليون يورو سنوياً، ويتقاسم موناكو الراتب مع برشلونة حالياً، وفي حال إتمام عملية شراء العقد بالكامل، فإن نادي الإمارة سيكون مجبراً على دفع قيمة الراتب السنوي بالكامل، وهو ما يُعد مشكلة كبيرة لإدارة موناكو حالياً بسبب الأوضاع الاقتصادية السلبية وغير المستقرة حالياً.