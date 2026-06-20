مولود جديد أم كأس العالم؟ دوكو أمام قرار لا يشبه أي مباراة

- جيريمي دوكو، لاعب منتخب بلجيكا، يواجه قرارًا صعبًا بين حضور ولادة طفله الأول أو المشاركة في كأس العالم 2026، مما أثار جدلاً حول الأولويات بين العائلة والرياضة. - النقاشات تتباين بين دعم حق دوكو في التواجد مع عائلته، كما أشار لاعب التنس السابق جوليان بينيتو، وبين الانتقادات التي ترى في كأس العالم فرصة لا تتكرر، كما عبرت الإعلامية فرانس بييرون. - ردود الفعل تتفاوت، حيث يؤكد البعض على أهمية الدعم العائلي، بينما يرى آخرون أن الغياب قد يخيب آمال الجماهير التي تنتظر مشاركته.

أثار احتمال مغادرة جناح منتخب بلجيكا جيريمي دوكو معسكر "الشياطين الحمر" خلال كأس العالم 2026، من أجل حضور ولادة طفله الأول، جدلًا واسعًا، بين من يضع المنتخب والبطولة في المقام الأول، ومن يعتبر أن لحظة ولادة طفل لا يمكن تعويضها. ووجد دوكو، لاعب مانشستر سيتي البالغ 24 عامًا، نفسه أمام هذا القرار خلال الأيام المقبلة، إذ تنتظر شريكته مولودًا قريبًا، فيما تشير المعلومات إلى أن موعد الولادة يتزامن مع الفترة الأولى من شهر يوليو/تموز، ما قد يضع اللاعب أمام احتمال الغياب عن مباراة أو أكثر، بحسب مسار المنتخب البلجيكي في البطولة.

وفي حديث سابق لصحيفة لا ديرنيير أور البلجيكية، قال اللاعب: "لا يريد أي أب أن يفوّت هذه اللحظة. هناك كرة القدم والعالم كله يتابع، وأعلم أن الاتحاد يأخذ الأمر في الاعتبار، وسنرى ما يمكن فعله". وتحول الموضوع إلى نقاش داخل برنامج تابع لإذاعة آر إم سي الفرنسية، حيث دافع عدد من المتحدثين عن حق دوكو في الحضور إلى جانب زوجته. وتساءل لاعب التنس الفرنسي السابق جوليان بينيتو: "البعض يقول إن اللعب في كأس العالم حلم العمر، صحيح، لكن ماذا لو لم تسر الولادة على ما يرام ولم يكن موجودًا؟". ورأى بينيتو أن الأمر لا يتعلق بمباراة فقط، معتبرًا أن دوكو يستطيع السفر والعودة، وقد لا يفوّت سوى لقاء واحد، مقابل ما سيكسبه من راحة وطمأنينة وسعادة في لحظة لا تتكرر.

كما استعاد الدراج الفرنسي السابق جيروم بينو تجربة شخصية مشابهة، موضحًا أنه اختار العائلة في مواقف سابقة، سواء بسبب عملية جراحية لوالده أو عند ولادة إحدى بناته خلال سباق باريس-نيس. وقال إن اللاعب لا يستطيع فصل نفسه عما يحدث داخل بيته، لأن الحياة العائلية تبقى أولوية. لكن الرأي المقابل كان حاضرًا بقوة في فرنسا، بعدما انتقدت الإعلامية فرانس بييرون، على قناة ليكيب الفرنسية، فكرة أن يترك دوكو كأس العالم من أجل الولادة. وقالت بييرون إن المشاركة في كأس العالم فرصة استثنائية وحلم يراود مئات اللاعبين، معتبرة أن كثيرين سيتمنون أن يكونوا في مكانه. وأضافت أن الأب، في رأيها، لا يؤدي دورًا مباشرًا خلال الولادة، وأنه قد يتحمل إرهاق رحلة طويلة وضغطًا عاطفيًا يؤثر في قدرته على العودة والتركيز في المباريات.

كما أشارت إلى أن بعض الجماهير قد تكون أنفقت مبالغ كبيرة أو ضحت بالكثير من أجل حضور المباراة ومشاهدة اللاعب، قبل أن تجد أنه غاب بسبب سفره لحضور الولادة. وأثارت تصريحات بييرون ردات فعل غاضبة، خصوصًا من الملاكم الفرنسي السابق إبراهيم أسلوم، الذي اعترض على وصف دور الأب بالثانوي، مؤكدًا أن وجوده إلى جانب زوجته يمنحها دعمًا معنويًا مهمًا. وقال إن ولادة طفل "حدث يبقى طوال العمر"، بينما تنتهي البطولات مهما كانت قيمتها.