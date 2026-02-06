- استعاد نادي مولودية الجزائر هيبته في دوري أبطال أفريقيا بفوزه على الهلال السوداني 2-1، بعد أداء مميز في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات. - تألق نجوم مولودية الجزائر، حيث سجل مسلم أناتوف وزين الدين فرحات هدفي الفريق في الشوط الأول، مما منحهم التقدم والسيطرة على المباراة. - رغم تسجيل الهلال هدفاً في الشوط الثاني، إلا أن مولودية الجزائر نجح في الحفاظ على النتيجة، ليصعد للمركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، معززاً فرصه في التأهل.

استعاد نادي مولودية الجزائر هيبته في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعدما حسم القمة العربية أمام فريق الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في المسابقة القارية.

وبعد ثلاث جولات مُخيبة لآمال جماهير نادي مولودية الجزائر الذي لم يستطع تحقيق أي انتصار فيها بعد تعادلين وهزيمة، انتفض نجوم الفريق في الجولة الماضية عقب الفوز على سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي بهدفين مقابل لا شيء، لكنهم ظهروا عازمين على مواصلة استعادة الهيبة في المسابقة القارية أمام الهلال السوداني في القمة العربية التي جمعت بينهما.

ودخل نجوم نادي مولودية الجزائر مواجهة القمة العربية بعدما استطاعوا بناء اللعب بشكل جيد للغاية، مع فرض نفوذهم على منطقة العمليات بفضل استحواذهم على الكرة والضغط على لاعبي الهلال الذين عانوا للغاية، لينجح بعدها مسلم أناتوف في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ15، عقب حصوله على كرة على طبق من ذهب، نتيجة التمريرة الحاسمة لزميله زين الدين فرحات.

واستلم النجم زين الدين فرحات كرة بينية رائعة من قبل زميله شهر الدين بوخلدة، ليراوغ مدافعي نادي الهلال، ويطلق تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك حارس مرمى الفريق السوداني الذي فشل بالتصدي لها في الدقيقة الـ44، الأمر الذي جعل نادي مولودية الجزائر يُنهي الشوط الأول متقدماً بهدفين مقابل لا شيء.

وقام الجهاز الفني لنادي مولودية الجزائر بتهدئة الأمور في الشوط الثاني، بعدما اعتمد على الهجمات المرتدة السريعة، الأمر الذي منح الحرية لفريق الهلال السوداني، لتناقل الكرة في وسط الملعب، الذي نجح في تسجيل هدف عبر نجمه أحمد سالم مبارك في الدقيقة الـ77، لكنه لم يكن كافياً للعودة مرة أخرى، ليتجرع الفريق السوداني أول خسارة هذا الموسم في الأبطال، ويضيع ثلاث نقاط ثمينة للغاية في المسابقة القارية.

وبهذه النتيجة، استطاع نادي مولودية الجزائر إلحاق الهزيمة الأولى بمنافسه الهلال السوداني في الموسم الحالي من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليرفع رصيده إلى سبعة نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، فيما بقي الفريق السوداني في الصدارة، برصيد ثمانية نقاط، ليستعيد النادي الجزائري جميع فرصه من أجل المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة للمرحلة المقبلة في المسابقة القارية.