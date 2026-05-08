مولودية الجزائر يحافظ على لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي

- حافظ فريق مولودية الجزائر على لقبه بطلاً للدوري المحلي، معادلاً رقم شباب بلوزداد بعشرة ألقاب، بعد تعادله مع مستقبل الرويسات ورفع رصيده إلى 62 نقطة، ليضمن التتويج رسمياً قبل نهاية المسابقة. - رغم الفشل في دوري أبطال أفريقيا، نجح الفريق في تصدر الدوري المحلي بفضل لاعبين مميزين مثل زين الدين فرحات وزكرياء نعيجي، واستقرار مالي وإداري. - استعانت الإدارة بالمدرب التونسي خالد بن يحيى، الذي قاد الفريق للقب الدوري، ويطمح النادي لنقل نجاحاته المحلية إلى الساحة الأفريقية.

حافظ فريق مولودية الجزائر على لقبه بطلاً للدوري المحلي، ليرفع رصيده إلى 10 ألقاب مُعادلاً رقم شباب بلوزداد بوصفهماأكثر الأندية تتويجاً بالدوري الجزائري. وتعادل فريق المولودية بنتيجة (1ـ1) مع مستقبل الرويسات اليوم الجمعة في الأسبوع الـ28، رافعاً رصيده إلى 62 نقطة، ليحصد نقطة كانت كافية له ليضمن التتويج رسمياً قبل نهاية المسابقة، وهو اللقب الثالث توالياً في رصيد النادي.

وكان التتويج متوقعاً بما أن الفريق يملك رصيداً بشرياً جيداً، كما أن وضعه المالي مستقرّ، ولا يعاني من أزمات من شأنها أن تعطل مسيرته. وقد حاول في بداية الموسم أن يكسب التحدي في دوري أبطال أفريقيا، حيث كان يطمح إلى التألق في المسابقة، ولكنه تعرّض إلى صدمة قوية بعد أن فشل في التأهل لربع النهائي، في مجموعة ضمّت الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي، وبعد نهاية المغامرة الأفريقية، نجح الفريق في الوصول إلى صدارة الترتيب بانتصارات متعددة خاصة في المباريات الحاسمة. ولحسن حظ بطل الجزائر أنه يملك في صفوفه لاعبين بخبرات كبيرة مثل زين الدين فرحات وزكرياء نعيجي.

وقد لجأت إدارة مولودية الجزائر إلى المدرب التونسي خالد بن يحيى ليعوض المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا الذي كان التعاقد معه بهدف الاستفادة من خبرته في المسابقة القارية، ولكنه فشل في التحدي ليُقال، وتعاقد الفريق مع خالد بن يحيى الذي ترك الفريق بنهاية الموسم الماضي، رغم أنه قاد المولودية إلى التتويج بلقب الدوري. ونجح بن يحيى في توظيف خبرته في الدوري الجزائري لقيادة الفريق إلى الانتصارات، لتقترن عودته بحصد لقب جديد، ويطمح "العميد" إلى الإعداد للموسم المقبل، حتى ينقل نجاحاته المحلية إلى أبطال أفريقيا.